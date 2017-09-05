Снимок пляжа в Мексике выиграл конкурс мобильной фотографии
Главный приз конкурса фотографий, сделанных камерами мобильных телефонов, выиграла Паола Исмен со снимком мальчика, который продает конфеты на пляже Тихуана в Мексике.
Конкурс был организован на площадке выставки "From Selfie to Self-Expression" в лондонской галерее Saatchi, которая закрывается во вторник.
Перед жюри стояла сложная задача - просмотреть 9 000 снимков.
Теперь Исмен получила возможность провести персональную выставку в галерее Saatchi.
Исмен поблагодарила организаторов конкурса за высокую оценку ее работы, назвав его "прекрасной платформой для молодых фотографов".
"Мы надеемся, что этот новый конкурс #SelfExpression позволит каждому обладателю смартфона осознать потенциал телефона как средства художественной изобразительности и вдохновит документировать повседневную жизнь еще более творчески", - сказал директор галереи Saatchi Найджел Херст.
В список финалистов вошли работы фотографов из многих стран мира, в том числе из Австралии, Испании, США и Великобритании.
Часть экспозиции "From Selfie to Self-Expression" посвящена автопортретам знаменитых художников, начиная от Ван Гога, Рембрандта и Веласкеса и заканчивая Жан-Мишелем Баскиа и Энди Уорхолом, а также снимкам современных звезд и политиков.
Например, тут можно увидеть селфи Ким Кардашьян, а также совместное фото Барака Обамы и Дэвида Кэмерона.