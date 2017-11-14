Бородатые канадцы переоделись в русалок для благотворительности

Копірайт зображення NL BEARD & MOUSTACHE CLUB

Фотографии членов канадского Клуба бородачей из Ньюфаундленда и Лабрадора, на которых они страстно позируют на пляже, стали вирусными в интернете.

Мужчины снялись для календаря, чтобы собрать деньги для Spirit Horse - благотворительной организации, которая проводит терапию для детей и взрослых при помощи занятий с лошадьми.

Из-за популярности календаря его рассылку задержали, чтобы напечатать дополнительные экземпляры.

Основатель клуба Хасан Хай отметил CBC, что календарь переворачивает "отношение к тому, как выглядят мужество и маскулинность".

"Люди шлют друг другу воздушные поцелуи, ребята держатся за руки, они причудливые и странные - это очень весело", - сказал он.

Копірайт зображення NL BEARD & MOUSTACHE CLUB

Хай говорит, что этот опыт раскрепощает психологически, однако физически фотосессия была сложной.

"Двигаться с рыбьим хвостом не так просто, как вам могло бы показаться", - сказал он.

Около 30 мужчин снялись для проекта, который назвали "Merb'ys". Этот термин объединяет два слова - русалка и "b'y", который в Ньюфаундленде является сленговым словом для "приятеля".