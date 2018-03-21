Светофор с бородой: как в Германии чествуют Маркса

Копірайт зображення PA Image caption Один светофор в Трире уже установили, скоро заработает и второй

К 200-летию со дня рождения немецкого философа Карла Маркса в его родном городе установили пешеходные светофоры с портретом политэконома.

Новый светофор установили в понедельник. Теперь в Трире можно увидеть, как узнаваемая фигура Маркса с бородой мигает зеленым и красным.

"Трир демонстрирует свои цвета Марксу", - сказал мэр Вольфрам Лейбе.

Второй комплект светофоров установят возле дома и музея Карла Маркса. Об этом сообщается на портале Trier.de.

Годовщина дня рождения Маркса вызвала споры в Трире после того, как городской совет в прошлом году проголосовал принять от китайского правительства бронзовую статую философа.

Философ и автор "Манифеста коммунистической партии" родился 5 мая 1818 года в Трире, что на западе Германии, и провел в городе свои первые 17 лет.

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