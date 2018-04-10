Мужчина съел самый острый перец-чили в мире и попал в больницу

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Мужчина, съевший на всемирном конкурсе самый острый перец-чили, попал в отделение скорой помощи с так называемой "молниеносной" головной болью.

Во время проходившего в штате Нью-Йорк соревнования 34-летний участник, чье имя не называется, съел сорт перца максимальной жгучести под названием "Каролинский жнец".

Простреливающая головная боль появилась у него спустя несколько дней.

Этот эпизод описан на страницах специализированного журнала по клинической практике BMJ Case Reports как первый известный подобный случай, вызванный употреблением в пищу перца-чили.

Врач, анализировавший этот случай, призывает всех любителей чили сразу обращаться к врачу в случае возникновения внезапной головной боли.

"Молниеносная" головная боль вызывается резким сужением сосудов головного мозга, это состояние известно в медицинской практике как синдром преходящей церебральной вазоконстрикции (RCSV).

Сразу же после соревнования у этого пациента случились приступы непродуктивного сухого кашля, а в течение последующих нескольких дней у него развилась сильная боль в шее, которая стала сопровождаться изнуряющими приступами головной боли длительностью в несколько секунд.

Боль была настолько невыносима, что он обратился в отделение скорой помощи, где его проверили на различные патологии неврологического характера, однако ничего не обнаружили.

Компьютерная томография головного мозга выявила у него сужение артерий, что позволило врачам диагностировать синдром преходящей церебральной вазоконстрикции.

Самый острый перец в мире:

"Каролинский жнец" по шкале жгучести Сковилла в среднем достигает 1569300 единиц (ЕШС).

по шкале жгучести Сковилла в среднем достигает 1569300 единиц (ЕШС). Для сравнения - жгучесть перца х алапеньо составляет "всего" от 2500 до 8000 ЕШС

составляет "всего" от 2500 до 8000 ЕШС Книга рекордов Гиннесcа в 2013 году назвала его самой острой в мире разновидностью перца-чили.

Его вывел в течение 10 лет садовод Эд Карри из Pucker Butt Pepper Company, работающей в Южной Каролине.

Карри начал выращивать чили после того, как узнал, что этот перец содержит алкалоид капсаицин, способный убивать злокачественные клетки; половину своего урожая Карри передает в дар медицинским исследовательским центрам по борьбе с раковыми заболеваниями.

Причина возникновения этого синдрома, или ангиоспазма, не всегда очевидна, как в приведенном выше случае, но порой может возникнуть как реакция на некоторые медицинские препараты или после принятия наркотиков.

Копірайт зображення PA Image caption Большинство видов перца, употребляемых в пищу в странах Европы, не превышает по жгучести 50 тысяч единиц шкалы Сковилла

Однако это первый случай, когда подобное состояние возникло у пациента после поедания острого перца-чили.

Ранее были зарегистрированы случаи, когда кайенский перец приводил к резкому сужению коронарных сосудов и сердечному приступу.

У данного конкретного пациента симптомы головной боли прошли сами по себе, а сделанная ему спустя пять недель компьютерная томограмма показала, что его сосуды вернулись в нормальное состояние.

Обычно синдром преходящей церебральной вазоконстрикции проходит через несколько дней или недель и имеет благоприятный долгосрочный прогноз, однако в некоторых, редких, случаях чрезвычайно сильный приступ может привести к инсульту.

Автор клинического отчета, доктор Кулотунган Гунасекаран из больницы им. Генри Форда в Детройте, говорит, что люди должны знать о том, к чему может в некоторых случаях привести употребление этого чрезвычайно острого чили.

"Пока мы не говорим, что вообще не надо есть эту разновидность - "Каролинский жнец", - но мы призываем людей быть осторожными [из-за возможных] неблагоприятных последствий и советуем обращаться к врачу сразу же, если у них возникнет резкая головная боль после употребления острого перца", - сказал врач.

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