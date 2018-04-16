Ожидание VS реальность: как появился первый мем

Копірайт зображення THE JUDGE Image caption Зарисовка 1921 года

Неужели известный мем "Ожидание/реальность" берет начало с зарисовки 1921 года?

Эта картинка вызвала ажиотаж среди пользователей Twitter. Они начали гадать, действительно ли это первый в истории мем.

Но мы нашли версию этой шутки, которая появилась как минимум на год раньше: в 1919 или 1920 году.

На обоих рисунках изображен мотив известной шутки "Ожидание/реальность", где два варианта контрастируют между собой.

Зарисовка 1921 года подписана так: "Ты думаешь, что выглядишь так, когда загорается вспышка. А так ты выглядишь на самом деле".

Позже картинку стали репостить с надписью: "Ты и парень, из-за которого, по ее словам, не стоит переживать".

Откуда он взялся?

Комикс нашли на страницах сатирического журнала 1921 года под названием The Judge, который напечатал Университет штата Айова.

Впоследствии рисунок нашли в другом журнале - Wisconsin Octopus, который печатался в Университете Висконсина с 1919 по 1959 год.

Мы просматривали выпуски этого журнала и обнаружили, что рисунок на тему "Ожидание/реальность" появлялся в издании и раньше: за 1919 или 1920 год.

Копірайт зображення WISCONSIN OCTOPUS Image caption Планирование свидания: "Как твой сосед описывает ее", "Какая она на самом деле".

Что такое мем?

Понятие мема и его концепции были впервые разработаны Ричардом Докинзом в книге "Эгоистичный ген" 1976 года

Докинз назвал мемы "идеями, которые распространяются от мозга к мозгу"

Оксфордский словарь английского языка определяет "мем" как изображение, видео или текст, которые копируют и распространяю пользователи интернета, часто в различных вариациях

Действительно ли это первый мем?

По определению, одно изображение не может быть мемом. Оригинальное изображение должны копировать и распространять с вариациями.

Поэтому сама по себе картинка 1921 года мемом не является. Но, если принять во внимание зарисовки 1919 или 1920, то она подпадает под это определение. Эти два комикса являются вариациями, и у них разные подписи.

И все же мы не можем с уверенностью сказать, что это первый мем, только потому, что его скопировали и распространили с вариациями. Но мы знаем наверняка, что этот рисунок является частью "доинтернетного" мема "Ожидание/реальность".

Судя по всему, авторы журнала "Wisconsin Octopus" опередили свое время.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram