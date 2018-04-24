Лошадей "выбрасывают и оставляют умирать"

Копірайт зображення RSPCA Image caption Так выглядела лошадь Эйди, когда ее нашли

В Британии безответственные владельцы регулярно "выбрасывают с мусором и оставляют умирать" лошадей. Об этом рассказали в Королевском обществе предотвращения жестокости по отношению к животным (RSPCA), сообщает продюсер программы Виктории Дербишир на BBC Луис Ли Рэй.

В благотворительной организации сообщили, что одну кобылу владельцы выбросили на обочину, когда она рожала. И мать, и жеребенок погибли.

В RSPCA отмечают, что одной из причин таких случаев является то, что лошадей можно относительно дешево купить. Однако ухаживать за ними дорого, особенно, если они нуждаются в ветеринарной помощи.

С 2015 года количество расследований, связанных со случаями жестокого обращения с лошадьми, выросло на 25% - до 225 в 2017 году.

Ужасный кризис

Главный инспектор RSPCA Сэм Харви рассказала, что организации приходилось заботиться о лошадях, которых "буквально выбрасывали" в грязь вместе с мусором.

Копірайт зображення RSPCA Image caption Этого коня спасли из озера, куда его сбросил владелец

"(Владельцы. - Ред.) Брали с собой мусор, чтобы выбросить в неположенном месте и одновременно брали больных или раненых лошадей. Мы выезжали на вызовы и не могли увидеть лошадь, пока не откапывали ее из кучи мусора", - объясняет Харви.

В прошлом году RSPCA удалось спасти почти тысячу лошадей. Это самое большое количество за четыре года.

В организации отметили, что некоторые владельцы не считают нужным платить ветеринару за лечение лошадей или за то, чтобы их усыпить.

В целом, по данным доклада, в 2015 году в Великобритании было 800 тыс. лошадей.

Лошадь можно получить бесплатно

RSPCA руководит частными конюшнями, где пытаются вернуть силы спасенным животным. Сейчас организация занимается судьбой 850 лошадей.

Среди них - Эйди, которую нашли обессилившей в грязи. В организации считают, что она заболела, и владелец просто выбросил ее умирать.

По словам Харви, в то время как уход за больными животными требует много времени и усилий, приобрести новое животное можно очень дешево.

Image caption Эйди удалось спасти и вылечить

В интернете она видела объявления, в которых лошадей продавали дешевле, чем котят.

"Там были лошади по цене в 25 фунтов (35 долларов. - Ред.), бесплатные лошади. Ужасно", - говорит она.

В RSPCA отмечают, что владельцам, которые не могут содержать свои лошадей, лучше обратиться за советом в благотворительные организации.

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