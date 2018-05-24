В Туркменистане запретили портреты президента в туалетах

Копірайт зображення Alternativnnyy Novosti Turkmenistana Image caption В местных СМИ портреты Гурбангулы Бердымухамедова печатают практически на каждой странице

В Туркменистане полиция осматривает туалет для выявления случаев надругательства над президентом страны.

Об этом сообщает ресурс Fergana.ru.

Участковые инспекторы в Западном Балканском регионе внимательно осматривают общественные и частные туалеты, чтобы выяснить, не используют ли местные жители газеты с портретом Гурбангулы Бердымухамедова вместо туалетной бумаги.

Специальные наблюдатели ищут испорченные страницы с изображением туркменского лидера в мусорных баках и на свалках.

"Они должны определить владельцев этих газет и сообщить в полицию о случаях надругательства", - пишет издание Fergana.ru.

Сначала "правонарушителей" просто предупреждают.

Однако таких случаев - очень много, поскольку из-за экономического кризиса туркмены не покупают туалетную бумагу, а в местных газетах портреты Гурбангулы Бердымухамедова печатают практически на каждой странице, сообщает сайт "Альтернативные новости Туркменистана".

"Зачем покупать туалетную бумагу, если людей заставляют платить местные печатные СМИ", - говорится в сообщении.

По информации Туркменской службы "Радио Свобода", эта "туалетная крамола" началась после того, как нескольких школьников задержали за порчу портретов президента.

В первом случае дети во время игры топтались по фотографии Бердымухамедова, а во втором - дорисовали ему усы и бороду.

Копірайт зображення Turkmen Government Image caption Г-н Бердымухамедов возглавил Туркменистан в 2007 году. Он является сторонником автократического стиля управления и создал культ личности в стране

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram