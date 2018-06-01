В Нидерландах продали самую крупную пресноводную жемчужину

Копірайт зображення Reuters Image caption Жемчужина носит название "Спящий лев" за свою необычную форму

На аукционе в Нидерландах продали самую крупную в мире пресноводную жемчужину - за 320 тысяч евро.

7-сантиметровой жемчужиной, которая весит более 150 г и называется "Спящий лев", когда-то владела российская императрица Екатерина II.

Это была первая аукционная продажа этой жемчужины за последние 240 лет, заявил аукционный дом Venduehuis. "Спящего льва" надеялись продать за минимум 340 тысяч евро.

Эксперты, изучавшие жемчужину в течение последних 20 лет, определили, что несмотря на странную форму, она сформировалась естественно и является самой крупной пресноводной жемчужиной в мире из всех найденных человечеством.

Считается, что жемчужина сформировалась в реках Китая между 1700 и 1760 годами, а потом попала в Европу.

По информации аукционного дома, жемчужина попала на европейский континент через "Голландскую Ост-Индскую компанию", несмотря на запрет династии Цин на экспорт крупных жемчужин из Китая.

Первым ее владельцем был главный бухгалтер компании Хендрик Конрад Сандер. После его смерти в 1778 году жемчужину выставили на аукцион в Амстердаме - ее купила российская императрица.

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Позже жемчужина переходила из рук в руки, путешествуя по всей Европе. Ее владельцами были купцы, ювелиры и аристократы.

В 1979 году жемчужину приобрело Амстердамское жемчужное общество и продало ее на аукционе Venduehuis.

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