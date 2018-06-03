83 контейнера посыпались в море с корабля у берегов Австралии

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Тайваньский корабль попал в шторм в Тасманском море

Морская администрация Австралии объявила предупреждение после того, как 83 судоходных контейнера выпали с судна у побережья Нового Южного Уэльса.

На пляжи к северу от Сиднея уже начало вымывать санитарные изделия, хирургические маски и подгузники.

Есть опасения, что предметы могут оказаться опасными для китов и других морских жителей, если они их проглотят.

Контейнеры посыпались в море с тайваньского корабля, который оказался в беспокойных водах Тасманского моря в четверг.

На видео видно, что отдельные контейнеры раскрыты и свисают с корабля.

Некоторые частично погруженные в воду контейнеры представляют угрозу для лодок и коммерческого судоходства.

"Это сорокафутовые контейнеры (примерно 12 метров. - Ред.), они выглядывают из воды на фут или два. Даже при лучших погодных условий их трудно заметить, но ночью или посреди волн это почти невозможно", - сказал исполнительный директор Службы дорог и судоходства.

Зарегистрированное в Либерии судно направлялось из Тайваня в австралийский порт, когда наткнулось на пятиметровые волны.

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