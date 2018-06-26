В доме в Великобритании нашли 82 чихуахуа

Копірайт зображення RSPCA Image caption Это типичный случай "патологического накопления животных"

В британском городе Бирмингем работники благотворительной организации по защите животных нашли 82 собаки породы чихуахуа в доме, "который выглядел как после землетрясения".

Защитников животных вызвали полицейские, которые расследовали смерть хозяйки дома - они были обеспокоены состоянием дома.

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То, что увидели зоозащитники, шокировало их: "Собаки буквально начали появляться отовсюду".

"Мы отодвигаем стиральную машину - и вдруг на нас смотрит шесть мордочек. Это было невероятно - куда они только не залезли", - рассказывает инспектор организации Герчи Боал.

"Дом выглядел как после землетрясения, как мрачный свинарник, грязный и хаотичный", - вспоминает инспектор.

Оказалось, что животных держала супружеская пара. Четыре года назад они завели двух собачек - но не стерилизовали их. Так чихуахуа стало 82.

Инспекторы говорят, что это типичный случай "патологического накопления животных", однако отмечают, что собак в этом доме любили.

Копірайт зображення RSPCA Image caption Некоторые собачки были в очень плохом состоянии

Копірайт зображення RSPCA

Чихуахуа нашли еще год назад - но их история стала известной только сейчас благодаря программе "Спасатели собак" на английском "5 канале".

Животных забрали в приют - у многих из них были блохи и ожоги, они были неухоженные, объяснили защитники животных.

Полиция в итоге выяснила, что хозяйка животных умерла в результате несчастного случая.

Благотворители помогли ее партнеру привести дом в порядок. В конце концов, ему разрешили вернуть четырех собак - другие же нашли новые дома и новых хозяев.

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