В доме в Великобритании нашли 82 чихуахуа
В британском городе Бирмингем работники благотворительной организации по защите животных нашли 82 собаки породы чихуахуа в доме, "который выглядел как после землетрясения".
Защитников животных вызвали полицейские, которые расследовали смерть хозяйки дома - они были обеспокоены состоянием дома.
То, что увидели зоозащитники, шокировало их: "Собаки буквально начали появляться отовсюду".
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"Мы отодвигаем стиральную машину - и вдруг на нас смотрит шесть мордочек. Это было невероятно - куда они только не залезли", - рассказывает инспектор организации Герчи Боал.
"Дом выглядел как после землетрясения, как мрачный свинарник, грязный и хаотичный", - вспоминает инспектор.
Оказалось, что животных держала супружеская пара. Четыре года назад они завели двух собачек - но не стерилизовали их. Так чихуахуа стало 82.
Инспекторы говорят, что это типичный случай "патологического накопления животных", однако отмечают, что собак в этом доме любили.
Чихуахуа нашли еще год назад - но их история стала известной только сейчас благодаря программе "Спасатели собак" на английском "5 канале".
Животных забрали в приют - у многих из них были блохи и ожоги, они были неухоженные, объяснили защитники животных.
Полиция в итоге выяснила, что хозяйка животных умерла в результате несчастного случая.
Благотворители помогли ее партнеру привести дом в порядок. В конце концов, ему разрешили вернуть четырех собак - другие же нашли новые дома и новых хозяев.