Музыкальный фестиваль в Оттаве чуть не сорвало птичье гнездо

Копірайт зображення Getty Images Image caption Именно такая птичка едва не сорвала огромный музыкальный фестиваль в десятки тысяч людей

Перед организаторами одного из главных музыкальных фестивалей Канады встала серьезная проблема: птичка решила свить гнездо прямо посреди фестивального поля, да еще и успела снести яйца.

По канадским законам, птичку - кулика - и ее четыре яйца, из которых скоро вылупятся птенцы, нельзя перемещать без разрешения федерального правительства. Это сильно помешало подготовительным работам, которые организаторы оттавского Bluesfest планировали завершить до 5 июля - дня начала фестиваля.

Разрешение получили только во вторник утром - и при условии, что передвижение гнезда с птичкой и яйцами будет проходить под наблюдением независимого эксперта.

Для самки кулика и ее выводка построят специальную защищенную зону за главной сценой фестиваля, рядом с вагончиками исполнителей. Однако даже музыканты не смогут попасть в эту птичью зону.

В случае, если мама-кулик покинет свои яйца, их переместят в инкубатор.

Организаторы говорят, что такая ситуация - серьезный вызов, но они все же успевают с подготовкой фестиваля - и даже опережают план на 12 часов.

Оттавский Bluesfest собирает ежегодно десятки тысяч людей изо всей Северной Америки. В этом году в лайн-апе - Beck, Брайан Адамс и Foo Fighters.

Кулики в Канаде не находятся под угрозой исчезновения, однако эти птички защищены федеральной программой. Сейчас за птичкой и ее гнездом круглосуточно следят охранники.

Кулики довольно часто несутся в среде обитания людей и в районах с небольшой растительностью.

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