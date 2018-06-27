Музыкальный фестиваль в Оттаве чуть не сорвало птичье гнездо
Перед организаторами одного из главных музыкальных фестивалей Канады встала серьезная проблема: птичка решила свить гнездо прямо посреди фестивального поля, да еще и успела снести яйца.
По канадским законам, птичку - кулика - и ее четыре яйца, из которых скоро вылупятся птенцы, нельзя перемещать без разрешения федерального правительства. Это сильно помешало подготовительным работам, которые организаторы оттавского Bluesfest планировали завершить до 5 июля - дня начала фестиваля.
Разрешение получили только во вторник утром - и при условии, что передвижение гнезда с птичкой и яйцами будет проходить под наблюдением независимого эксперта.
Для самки кулика и ее выводка построят специальную защищенную зону за главной сценой фестиваля, рядом с вагончиками исполнителей. Однако даже музыканты не смогут попасть в эту птичью зону.
В случае, если мама-кулик покинет свои яйца, их переместят в инкубатор.
Организаторы говорят, что такая ситуация - серьезный вызов, но они все же успевают с подготовкой фестиваля - и даже опережают план на 12 часов.
Оттавский Bluesfest собирает ежегодно десятки тысяч людей изо всей Северной Америки. В этом году в лайн-апе - Beck, Брайан Адамс и Foo Fighters.
Кулики в Канаде не находятся под угрозой исчезновения, однако эти птички защищены федеральной программой. Сейчас за птичкой и ее гнездом круглосуточно следят охранники.
Кулики довольно часто несутся в среде обитания людей и в районах с небольшой растительностью.