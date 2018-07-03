В Японии съели футбольного осьминога-предсказателя

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Осьминога, который правильно предсказал результаты всех матчей японской сборной на Чемпионате мира по футболу 2018, убили и сделали из него сашими (блюдо японской кухни в виде нарезанной рыбы и морепродуктов).

Его владелец - рыбак Кими Абэ, поймавший осьминога, заявил местным СМИ, что ему было выгоднее продать моллюска для еды, чем зарабатывать деньги на его предсказаниях.

Как сообщают СМИ, рыбак решил, что пропитание ему важнее славы.

Моллюск по имени Рабио - большой тихоокеанский осьминог - предсказал победу сборной Японии по футболу в матче против Колумбии, а также ничью с Сенегалом. Он делал это, двигаясь в разные секторы бассейна.

Вот как это выглядело (видео на японском языке, но общий смысл понять несложно):

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Каждый сектор обозначал "победу", "поражение" или "ничью". Чтобы привлечь осьминога, в секторах раскладывали для него еду.

Рабио отправили на рынок незадолго до поражения Японии сборной Польши со счетом 0-1 в матче 28 июня.

Он, конечно, предсказал это поражение.

И теперь японским футболистам останется только гадать, какими будут результаты их следующих матчей. Им, по крайней мере, повезло больше, чем Рабио.

Рыбак Кими, однако, планирует выловить еще одного осьминога и использовать его для предсказания результатов футбольных матчей.

Рабио - не первый осьминог-прорицатель, получивший международную славу благодаря футболу. В 2010 году немецкий моллюск Пауль успешно предсказал результаты шести матчей Чемпионата мира по футболу. Он умер своей смертью два года назад в аквариуме в Центре морского мира в Оберхаузене.

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