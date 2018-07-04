Как папа-кормилец стал героем интернета

Копірайт зображення Maxamillian Kendall Neubauer

Рождение ребенка - важное событие и для мамы, и для папы, и житель штата Висконсин Максимиллиан Нойбауэр продемонстрировал это самым наглядным образом.

В ночь на 26 июня они с женой Эйприл отправились в родовую палату, когда у нее начались схватки. Роды для Эйприл прошли тяжело: у нее была преэклампсия, очень высокое артериальное давление. Ей пришлось срочно делать кесарево сечение.

Маленькая Розали родилась 26 июня. Но маму пришлось срочно забрать на лечение. Ей даже не удалось подержать новорожденную дочь на руках.

Розали, которая при рождении весила 3,6 кг, дали в руки папе.

"Вышла медсестра с нашей прекрасной дочкой. Мы пошли в детскую комнату. Я сел и снял футболку, чтобы прижать ее к телу", - рассказал он ВВС.

Копірайт зображення Maxamillian Kendall Neubauer Image caption "Я был первым, кто покормил грудью нашего ребенка!"

Медсестра сказала Максимиллиану, что дочь нужно немножко покормить - чтобы приучить ее к кормлению.

"Потом медсестра спросила, могу ли я дать ребенку сосок, чтобы приучить ее к настоящему кормления грудью, - вспоминает мужчина. - Я шутник, который любит пробовать все в жизни, поэтому я сказал: конечно, почему бы нет?"

Медсестра прикрепила искусственный сосок с трубкой, которая вела к шприцу с детской смесью к груди Максимиллиана.

"Я никогда не кормил грудью и даже не думал, что когда-то буду. Но я был первым, кто покормил грудью нашего ребенка!" - шутит он.

Копірайт зображення Maxamillian Kendall Neubauer

По словам отца, его теща не поверила, когда он ей об этом рассказал. Прадеду же вообще не нашлось что сказать - хоть в конце концов он это принял.

Максимиллиан опубликовал фотографии из роддома у себя в Facebook и Instagram, подписав сообщения так: "Как раз под татуировкой "мама". Так и должно быть". Постом поделились более 30 тыс. раз.

Многие поддержали Максимиллиана и медсестру, которая предложила такой выход из ситуации. Однако, конечно, многие другие назвали это странным.

Копірайт зображення Maxamillian Kendall Neubauer Image caption Максимиллиан говорит, что сделал то, что сделал бы любой отец

Сам Максимиллиан говорит, что сделал то, что сделал бы любой отец.

"Я действительно сделал это только ради того, чтобы быть хорошим папой и героем для медсестер, ведь они сами - супергерои. И не забудем о матерях. Я и ради них это сделал".

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