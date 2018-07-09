Певец Джастин Бибер обручился с племянницей Алека Болдуина

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Популярный канадский поп-певец Джастин Бибер обручился с американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин.

Хейли 24 года, она племянница знаменитого актера и режиссера Алека Болдуина, обладателя премий "Эмми" и "Золотой Глобус", - дочь его младшего брата Стивена, также актера, но менее известного.

Хейли Болдуин в мае 2017 года возглавила список самых красивых женщин мира по версии журнала Maxim, а в ноябре прошлого года получила титул "Самая влиятельная девушка в мире стиля" на церемонии FN Achievement Awards 2017.

Карьеру девушка начала в 2014 году и с тех пор успела оказаться на обложках Harper's Bazaar, Vogue, Glamour и других модных изданий. У Хейли много контрактов с известными брендами, в том числе с Moschino, Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana и Ralph Lauren.

Копірайт зображення Reuters Image caption В мире моды Хейли Болдуин известна не меньше, чем Джастин Бибер - в мире поп-музыки

Бибер и его невеста - ровесники, и в 2015-2016 годах у них уже был роман, но тогда пара рассталась, Джастин вернулся к другой модели - Селене Гомес, с которой встречался и расставался несколько раз за последние пять лет.

О том, что Бибер и Гомес с очередной раз расстались, а певец опять встречается с Хейли Болдуин, стало известно совсем недавно, в июне этого года.

И уже в начале июля в одном из ресторанов на Багамских островах Бибер сделал Хейли предложение.

Как сообщает TMZ, охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны, прежде чем Бибер попросил руки Болдуин.

Реакция родителей невесты пока не известна, но отец и мать жениха через "Инстаграм" и "Твиттер" выразили свою радость за будущих молодоженов.

Image caption "Горд - это мягко сказано! С нетерпением жду продолжения!" - написал отец жениха Джереми Бибер

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