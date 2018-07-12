Гигантская белка вызвала споры в Алматы

Копірайт зображення PAUL BARTLETT

12-метровая фигура белки, установленная в городе Алматы (Казахстан), вызвала большие споры среди местного населения.

Грызуна, которого изготовили из соломы и древесины, прикрепили к стальной раме. Он является частью арт-проекта в рамках фестиваля, организованного местной властью.

Создание этой инсталляции стоило 67 тыс. долларов, часть этих средств оплатило государство.

Однако это вызвало негативную реакцию, ведь некоторые считают, что средства можно было бы потратить на более полезные вещи.

Большая белка является частью фестиваля Art Energy, проводимого в Алматы.

Местные власти сообщили, что частично профинансировали ее установку. Это вызвало определенную критику.

"Она больше похожа на крысу", - сказал пользователь соцсети Тагир и добавил, что средства "могли бы помочь тем, кому нужны деньги на операцию".

Другой пользователь считает, что это позор и пустая растрата денег налогоплательщиков.

Есть и те, кто предостерегает об опасности пожара, поскольку белка сделана из легковоспламеняющихся материалов.

Копірайт зображення PAUL BARTLETT

При этом некоторые жители положительно оценили инсталляцию. Они говорят, что она радует детей.

Белку создал южноафриканский скульптор Мариус Янсен ван Вуурен и британский художник Алекс Ринслер, который создавал подобные работы в рамках других проектов.

Ринслер заявил, что казахская белка символизирует естественную эволюцию от деревенской жизни к городской. Также она символизирует жизнь в Алматы.

"Белки - наши соседи в городе, - сказал он. - Как и мы, они адаптировались к жизни в городе, и как и мы, они нуждаются в ресурсах для выживания и процветания".

Ожидается, что белка останется в городе еще на девять месяцев.

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