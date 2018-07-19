Индийскую актрису назвали "порнозвездой" за сцену в сериале Netflix. С чего начался скандал
Индийская актриса Раджшри Дешпанде призналась, что ей противно от того, что секс-сцена с ее участием из сериала Netflix стала вирусным видео с пометкой "порно".
30-секундный отрывок из сериала "Священные игры" (Sacred Games) изображает интимную сцену между гангстером и его женой, которую сыграла Раджшри Дешпанде.
Видео стало популярным в соцсетях, а саму актрису назвали "порнозвездой". Ряд комментаторов написали, что ей должно быть стыдно за эту сцену.
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Раджшри Дешпанде в ответ заявила, что ролик вводит в заблуждение, так как вырван из контекста, и люди должны анализировать то, что распространяется таким образом.
"Почему я должна стесняться? Я вложила всю душу в свою героиню и в эту важную для фильма сцену", - объясняет актриса.
"Мои намерения были правильными. Я не сделала ничего плохого", - добавила она.
Раджшри Дешпанде также призвала людей быть ответственными в соцсетях: "Технологии - это оружие, которое может уничтожать, а может - спасать".
"Священные игры" - первый сериал Netflix в Индии.
В нем снялись многие звезды Болливуда - так Netflix стремится привлечь зрителей во второй по количеству жителей стране мира.