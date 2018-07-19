Индийскую актрису назвали "порнозвездой" за сцену в сериале Netflix. С чего начался скандал

Копірайт зображення Rajshri Deshpande Image caption Интимная сцена, вырезанная из сериала, подается в соцсетях как "порно"

Индийская актриса Раджшри Дешпанде призналась, что ей противно от того, что секс-сцена с ее участием из сериала Netflix стала вирусным видео с пометкой "порно".

30-секундный отрывок из сериала "Священные игры" (Sacred Games) изображает интимную сцену между гангстером и его женой, которую сыграла Раджшри Дешпанде.

Видео стало популярным в соцсетях, а саму актрису назвали "порнозвездой". Ряд комментаторов написали, что ей должно быть стыдно за эту сцену.

Раджшри Дешпанде в ответ заявила, что ролик вводит в заблуждение, так как вырван из контекста, и люди должны анализировать то, что распространяется таким образом.

"Почему я должна стесняться? Я вложила всю душу в свою героиню и в эту важную для фильма сцену", - объясняет актриса.

Копірайт зображення Netflix Image caption Криминальный сериал "Священные игры" - первая попытка Netflix выйти на индийский рынок

"Мои намерения были правильными. Я не сделала ничего плохого", - добавила она.

Раджшри Дешпанде также призвала людей быть ответственными в соцсетях: "Технологии - это оружие, которое может уничтожать, а может - спасать".

"Священные игры" - первый сериал Netflix в Индии.

В нем снялись многие звезды Болливуда - так Netflix стремится привлечь зрителей во второй по количеству жителей стране мира.

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