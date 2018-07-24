В Одесской области поселилась семья обезьян

Копірайт зображення Maxim Slashchev

Жители одесского садового кооператива "Лебедь" неожиданно для себя обзавелись новыми незваными соседями - девятью обезьянами. Снимки хвостатых пришельцев опубликовал местный житель, блогер Максим Слащев, с которым пообщалась BBC News Украина.

По его словам, обезьян, судя по фото - макак, местные заметили около недели назад. Обезьяны питаются персиками и другими местными фруктами и кочуют с одного участка на другой.

Жители подозревают, что обезьяны сбежали из частного зоопарка неподалеку, однако в ближайшем частном зверинце BBC News Украина отрицали факт побега приматов.

Люди тем временем опасаются, что макаки могут переносить болезни.

Копірайт зображення Maxim Slashchev

Копірайт зображення Maxim Slashchev

Копірайт зображення Maxim Slashchev

Копірайт зображення Maxim Slashchev

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