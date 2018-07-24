В Одесской области поселилась семья обезьян
Жители одесского садового кооператива "Лебедь" неожиданно для себя обзавелись новыми незваными соседями - девятью обезьянами. Снимки хвостатых пришельцев опубликовал местный житель, блогер Максим Слащев, с которым пообщалась BBC News Украина.
По его словам, обезьян, судя по фото - макак, местные заметили около недели назад. Обезьяны питаются персиками и другими местными фруктами и кочуют с одного участка на другой.
Жители подозревают, что обезьяны сбежали из частного зоопарка неподалеку, однако в ближайшем частном зверинце BBC News Украина отрицали факт побега приматов.
Люди тем временем опасаются, что макаки могут переносить болезни.