Солнцезащитный крем: вы пользуетесь им неправильно, утверждают ученые

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Люди получают менее половины той защиты от солнца, которую ожидают от солнцезащитных кремов, утверждают исследователи.

Но проблема не в кремах, а в неправильном нанесении, как выяснили ученые из Королевского колледжа Лондона.

Теоретически использование солнцезащитного фактора (SPF) 15 должно быть достаточным для того, чтобы защититься от вредного воздействия солнца.

Но на самом деле людям нужны средства с показателем SPF от 30 до 50, утверждают ученые, проводившие в своей лаборатории эксперименты с добровольцами.

При применении лосьона с фактором 50 люди часто получают в лучшем случае лишь 40% ожидаемой защиты, утверждает главный исследователь Энтони Янг.

Его команда измерила, какой уровень защиты получают люди, когда наносят на свое тело разные лосьоны для загара с разными показателями SPF.

Как правильно наносить

Солнцезащитный крем следует наносить достаточно толстым слоем, а этого многие из нас не делают.

Рейтинг SPF базируется на предположении, что количество в 2 мг покрывает 1 кв. см кожи.

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Это означает, что нужно минимум шесть полных чайных ложек (36 г) средства, чтобы намазать тело взрослого человека.

Более половины чайной ложки идет на:

каждую руку,

лицо, шею и уши.

Больше целой чайной ложки идет на:

каждую ногу;

грудную клетку и живот,

спину.

Такие зоны, как шея, виски и уши часто обходят, поэтому следует относиться к этим частям внимательно и тоже наносить на них достаточное количество средства.

И еще - вы наверняка забываете наносить солнцезащитный крем повторно так часто, как это необходимо.

Британская ассоциация дерматологов предлагает следующие рекомендации:

Наносите крем за 15-30 минут до выхода на солнце, чтобы он успел высохнуть.

Нанесите крем еще раз вскоре после выхода на улицу, ведь какие-то открытые места вы все же могли пропустить.

Наносите крем по крайней мере каждые 2 часа, а также сразу после купания или если средство впиталось или стерлось/смылось.

На некоторых лосьонах указано, что они водостойкие, то есть сохраняют часть солнцезащитных качеств после погружения в воду.

Однако до 85% средства можно стереть полотенцем, поэтому следует наносить крем снова, если вы искупались, вспотели или занимались другим активным видом деятельности.

Еще одним важным фактором является отражение солнечных лучей, которое может существенно увеличить уровень радиации: снег увеличивает уровень солнечной радиации до 85%, песок - до 17% и вода - до 5%.

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Люди со светлой, быстро обгорающей кожей или те, кто имеет много родинок или веснушек или рыжие или светлые волосы и светлые глаза, наиболее уязвимы к вредному воздействию солнца.

Не стоит использовать солнцезащитные средства, чтобы дольше провести время на свежем воздухе или просто чтобы избежать более надежной защиты - одежды и тени.

Нина Гоад из Британской ассоциации дерматологов утверждает:

"Это исследование показывает, почему так важно использовать средства с SPF 30 или больше. Оно также свидетельствует о том, что для защиты от солнца нам нельзя полагаться только на солнцезащитные средства, а нужно использовать одежду и тень".

В Европе на этой неделе продолжается жара. В Испании, Франции и Великобритании температура воздуха достигает 35 градусов по Цельсию.

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