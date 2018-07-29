В Норвегии ради безопасности туристов убили полярного медведя

Image caption На этом архипелаге живут около трех тысяч таких животных

В норвежской провинции Свальбард (архипелаг Шпицберген) застрелили полярного медведя, который напал на охранника круизного корабля с туристами.

Охранник получил ранения головы, которые не угрожают жизни, и находится в стабильном состоянии.

Он должен был защищать туристов немецкого лайнера, которые высадились на острове. В компании Hapag-Lloyd Cruises заявили, что охранник застрелил медведя в рамках самообороны.

Раненого мужчину самолетом переправили в госпиталь в городе Лонгйир.

Свальбард - это пустыня ледников и ледовых шапок за Полярным кругом между Норвегией и Северным полюсом.

Архипелаг на 60% покрыт льдом, а популяция белых медведей здесь составляет 3 тыс. особей, что превышает количество людей.

Все корабли в этой местности обязаны нанимать специальных охранников от медведей, чтобы защитить пассажиров во время экскурсий.

Копірайт зображення Reuters Image caption В компании Hapag-Lloyd заявили, что убили медведя в рамках самообороны

"Здесь действуют очень строгие правила, ведь на островах летом очень много белых медведей, поэтому мы должны быть бдительными, когда сходим на берег", - написал один из охранников на странице компании Hapag-Lloyd.

Многие раскритиковали действия туристов и охранника, назвав причиной инцидента вторжение людей на территорию белых медведей.

К примеру, британский комик Рики Джервэйс написал, что было убито животное, находящееся на грани уничтожения. И это животное находилось в своей естественной дикой среде, куда вторглись люди.

В последние годы поведение белых полярных медведей меняется, ведь из-за потепления в Арктике и таяния морских ледников животные вынуждены больше времени проводить на берегу и охотиться на больших территориях.

По данным агентства Associated Press, на этой неделе в поселении Лонгйир должны подойти 18 круизных лайнеров.

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