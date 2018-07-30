Кенгуру ворвался в дом в Австралии: нарушитель или жертва?
Австралийская семья вызвала спасателей после того, как кенгуру проник в их дом в Мельбурне, разбив вдребезги окно.
Жители смогли закрыть незваного гостя в ванной, сообщил сотрудник службы спасения диких животных.
Спасатель Манфред Забинскас успокоил животное с помощью транквилизатора и вынес из дома.
Члены семьи не пострадали, но кенгуру получил многочисленные порезы лап, из-за чего потерял много крови.
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Кенгуру-нарушитель был среднего размера, весом около 30 кг. Он наделал вреда по всему дому и разбил второе окно, пытаясь убежать.
По мнению спасателя, причиной инцидента могло стать то, что сейчас дома расположены в традиционных местах проживания кенгуру.
Манфред Забинскас считает, что на кенгуру, возможно, напала собака или его напугал автомобиль, из-за чего животное и вторглось в дом.
Кенгуру получил медицинскую помощь и сейчас о нем заботится служба спасения диких животных.