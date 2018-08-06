Почему в Китае запретили фильм о Винни-Пухе

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Китайские власти запретили прокат нового фильма о Винни-Пухе - "Кристофер Робин" киностудии Дисней. Об этом сообщает Hollywood reporter.

Такое решение власти не объяснили.

Но считается, что это часть общенациональной кампании по блокированию отсылок к любимому детскому персонажу.

Китайские власти блокируют изображения Пуха в социальных сетях с прошлого года после того, как персонаж Алана Милна стал символом политического инакомыслия.

Притеснения начались после того, как китайского лидера Си Цзиньпина сравнили с медведем.

В 2013 году изображение президента Китая, который идет с президентом США Бараком Обамой, разместили рядом с изображением Винни-Пуха, который идет рядом с Тигрой.

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Позже в 2014 году изображение Си Цзиньпина, который жмет руку японскому премьер-министру Синдзо Абэ, разместили рядом с изображением Винни-Пуха с осликом Иа.

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Поскольку мемы набирали популярность, китайские цензоры начали блокировать изображения, GIF-файлы и упоминания о медведе в социальных сетях.

В 2015 году изображение Си Цзиньпина в автомобиле рядом с изображением Винни-Пуха в игрушечной машине, было названо компанией анализа Global Risk Insights "наиболее цензурируемой фотографией Китая".

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А в июне Китай подверг цензуре комедианта Джона Оливера и сайт HBO после того, как ведущий часть программы посвятил критике Си Цзиньпина. В выступлении он вспомнил и о чувствительности президента к сравнениям с медведем.

Global Risk Insights считает, что Пекин рассматривает сравнения как "усилия по подрыву достоинства президентской администрации и самого Си Цзиньпина".

Hollywood reporter отмечает, что в Китае есть ежегодная квота на иностранные фильмы, которая сейчас составляет 34, и китайский рынок, вероятно, будет больше заинтересован в других фильмах.

Диснеевскому фильму "Складки времени" также отказали в релизе в Китае в начале этого года, а вот "Небоскреб", "Миссия невыполнима: Фолаут", "Человек муравей и оса" - фильмы Диснея, которые доступны в Китае.

"Кристофер Робин" - это фильм с Юэном МакГрегором в главной роли, который рассказывает историю воссоединения взрослого Робина с медвежонком.

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