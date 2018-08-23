В Испании обнаружили самую большую нелегальную ферму черепах

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Испанская полиция обнаружила на острове Майорка нелегальную ферму черепах, которая оказалась самой большой в Европе.

Правоохранители спасли 1100 животных, которые находились вблизи города Люкмайор на юге острова. Там были и вымирающие виды.

По данным полиции, черепахи находились в очень плохих условиях.

В этом деле уже есть несколько арестованных.

Полиция арестовала двух немцев по подозрению в управлении нелегальной фермой, а также владельца магазина домашних животных в Барселоне.

Их могут обвинить в отмывании денег и торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения.

По данным властей, ферму создали для разведения черепах в промышленном масштабе.

Копірайт зображення AFP/GUARDIA CIVIL

Многие виды черепах сегодня оказались под угрозой. Их убивают из-за кожи, панцирей и мяса. Некоторые люди считают яйца этих животных деликатесом.

Среди черепах, которых спасли на Майорке, есть представители 14 исчезающих видов.

Офицеры утверждают, что во время операции удалось сохранить 750 яиц.

Расследование этого дела начали еще в начале 2017 года, когда власти выявили перевозку нескольких редких видов черепах в аэропорту Пальмы.

Данные в документах не совпадали с животными, которых на самом деле перевозили, поэтому их конфисковали.

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