Узбекских налоговиков обязали вклеивать в удостоверение фото близких. Зачем?

Копірайт зображення AFP

Сотрудники налоговой Бухарской области Узбекистана отныне должны вклеивать в удостоверение фото членов семьи - чтобы было стыдно заниматься коррупцией.

Руководство налоговой службы Бухарской области Узбекистана утвердило новые требования к личным удостоверениям сотрудников. Теперь рядом с собственным фото налоговики должны будут вклеивать снимки членов своих семей. Об этом сообщает местное издание Kuz.uz.

Авторы инициативы считают, что снимки жен или детей будут напоминать работникам, что дома их ждут близкие. Это должно удержать налоговиков от действий, которые могут запятнать репутацию службы.

По замыслу руководства, новые правила должны помочь воплотить в жизнь принцип "Налоговая служба - надежный партнер добродетельного налогоплательщика", провозглашенный президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевим.

Значительная часть пользователей местных соцсетей назвала идею налоговиков "глупой" и усомнилась в том, что она поможет в борьбе с коррупцией. Некоторые предположили, что требование вклеивать фото членов семьи может противоречить законам о защите персональных данных.

Нагрудные удостоверение обязаны носить все работники налоговой службы от рядовых инспекторов до руководителей высшего звена.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram