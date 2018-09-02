Мужчина похитил тело собственной тещи. Зачем?

Копірайт зображення Google Image caption Мужчина проник в Butterfly Funeral Services в Рочестере

В Британии мужчина проник в компанию ритуальных услуг, чтобы забрать свою тещу. Он боялся, что не получит тело вовремя и опоздает на церемонию похорон.

Издание Kent Messenger рассказывает, что мужчина незаконно проник в здание похоронного бюро Rochester's Butterfly Funeral Services после того, как узнал, что компания обанкротилась.

Он самостоятельно забрал и повез тело родственницы в другое бюро Medway Funeral Directors в городе Страуд, которое взялось организовывать церемонию прощания.

Вся эта история произошла год назад, но только сейчас стала известной.

Менеджер второго учреждения Роберт Лоуренс, куда обратился похититель, сказал BBC Radio Kent: "Это действительно произошло. Это была ситуация, выход из которой было найти нелегко".

Он рассказал, что офис безрезультатно пытался выйти на связь с Butterfly Funeral Services после того, как "их клиент пришел за советом".

Лоуренс добавил: "Мужчина, который пришел к нам, заявил, что уже был в полиции и теперь собирается самостоятельно забрать тело тещи и принести его к нам".

"Мы обратились в полицию, там подтвердили нам, что мужчина действительно к ним приходил", - сказал он.

Впоследствии похититель приехал в офис Medway Funeral Directors с телом.

"Было тяжело смотреть, как он проходит через все это в одиночку, но к сожалению, мы никак не могли этому помочь", - добавил Лоуренс.

"Жена не знает"

Сам мужчина заявил Kent Messenger, что у него не было выбора, кроме как "освободить тело" после того, как он безрезультатно пытался поговорить с владельцем бюро.

Он рассказал, что проник в здание через боковую дверь, а потом повез тело в другое похоронное бюро на арендованном микроавтобусе.

Мужчина заявил, что провел два дня в полицейском участке, пытаясь найти следы владельца бюро.

Он также добавил, что не хотел беспокоить свою жену, которая до сих пор не знает, что произошло.

Когда позже в похоронное бюро пришли судебные исполнители, то обнаружили там 16 урн, которые так и не вернули членам семей.

ВВС ожидает комментария от владельца Butterfly Funeral Services.

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