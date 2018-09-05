Цензура на иранском ТВ не пропустила зад буйвола

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Почти все слышали о том, что материалы, попадающие в эфир иранского телевидения, строго цензурируются. Но догадывались ли вы о том, что под запрет могут попасть даже женские уши и изображения буйволов?

Консервативные цензоры на протяжении многих лет запрещают видеозаписи, которые по разным причинам кажутся им провокационными или нарушающими нормы общественной морали.

Сотрудники иранских телеканалов в соцсетях делятся своими историями взаимодействия с цензорами.

Уши

Интернет-флешмоб под названием #Censorship_and_I запустил сценарист Амир Мехди.

По его словам, одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются иранские телевизионщики, - ограничения на демонстрацию женского тела.

Тот факт, что в эфире могут появляться только женщины с покрытой головой, уже стал привычным, но отдельные требования цензоров до сих пор удивляют даже опытных сотрудников ТВ.

Однажды контролирующие органы обратили внимание на ухо женщины, виднеющееся из-под хиджаба: цензоры попросили "уделить ему особое внимание".

"Мы даже и подумать не могли, что изображение уха кому-то может показаться провокацией", - говорит Амир Мехди.

Осторожно с ракурсами

Сценарист и режиссер Мустафа Киаи вспоминает ситуацию, возникшую во время работы над документальным фильмом о дикой природе. Лента рассказывала о жизни азиатских буйволов.

"Цензоры прислали нам список поправок, и в первой из них речь шла о том, что кадр, в котором буйвол выходит из воды, нужно вырезать. Когда я спросил, что с ним не так, мне ответили, что животное сняли с заднего ракурса, а это является провокационным".

По словам Мустафы Киаи, это лишь один из многих примеров комических ситуаций, случившихся с ним и его коллегами.

Без головы

Мехраб Гасемхаи рассказывает о том, как работал над комедийным телесериалом, события которого разворачивались в начале XX века.

Цензоры сообщили ему, что в одной из сцен на стене обязательно должен появиться портрет Реза Пахлави - бывшего главы Ирана. Такое требование объяснили тем, что это лучше передаст дух эпохи.

Однако уже спустя несколько недель цензоры снова связались с Гасемхаи и объяснили, что из-за неоднозначности фигуры Пахлави его изображение, возможно, все-таки стоит убрать.

Чтобы понять, чего хотят цензоры, Гасемхаи провел с ними ряд бесед. "В результате они пришли к выводу, что его портрет должен висеть на стене, но его лицо не должно попасть в кадр. Можно показать только нижнюю часть тела Пахлави".

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Флешмоб #Censorship_and_I стал популярным и спровоцировал дискуссию в иранском обществе.

В конце концов ситуацию прокомментировал и один из телеканалов, который обвинили в цензуре: там заявили, что вынуждены были защищать "нормы общественной морали".

Однако представители канала все же признали, что отдельные решения принимались конкретными людьми и могли быть ошибочными.

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