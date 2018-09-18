Один хвост на всех: в США спасли белок, которые запутались хвостами

Копірайт зображення WISCONSIN HUMANE SOCIETY Image caption Пятерых бельчат пришлось усыпить, чтобы разделить их хвосты

В центре дикой природы в американском штате Висконсин спасли пятерых молодых серых белок после того, как их хвосты опасно запутались.

Бельчата запутались в траве и пластиковых лентах, из которых их мать построила гнездо.

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Зверюшек передали в реабилитационный центр дикой природы Общества защиты животных США. Сотрудники центра разделили их хвосты, чем, вероятно, спасли им жизнь.

Пятерых бельчат освобождали с помощью ножниц под наркозом.

Белкам нужен хвост для балансировки и сохранения тепла, поэтому было очень важно спасти их как можно скорее, написал центр на своей странице в Facebook.

"Только представьте, насколько подвижным и непослушным (и кусачим!) был этот испуганный, измученный клубок беличьей энергии, поэтому нашим первым шагом было усыпить всех пятерых одновременно", - рассказали в центре.

"Когда это удалось, мы начали работать над распутыванием "гордиева узла" (загуглите, что это такое) из плотно переплетенных хвостов и фрагментов гнезда", добавили защитники животных.

"Было невозможно различить, где был чей хвост, и мы очень волновались, потому что у каждого бельчонка так или иначе были повреждения тканей в их хвостиках из-за нарушения кровообращения", - вспоминают в центре.

Копірайт зображення WISCONSIN HUMANE SOCIETY Image caption Бельчата просыпаются после наркоза

Хотя хвосты выглядят теперь неидеально, все же их удалось успешно отделить от травы и пластика примерно за 20 минут.

Вскоре зверьки смогут вернуться к свободной жизни на природе, говорят в центре.

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