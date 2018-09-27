Неудачное фото: сняли штаны и попали в тюрьму

Копірайт зображення SRI LANKAN POLICE

Полиция Шри-Ланки арестовала трех мужчин из группы людей, сфотографировавших себя в полуобнаженном виде на древней священной скале Пидурангала.

Молодые люди, жители Шри-Ланки, разместили свои фотографии с Пидурангалы в Facebook.

Как сообщает корреспондент ВВС в Коломбо Аззам Амин, их действия вызвали яростную реакцию со стороны людей, посчитавших, что эта выходка оскорбила их религиозные чувства.

Аналогичные фотографии в прошлом размещались в Instagram иностранцами, но те ни к какой ответственности не привлекались.

Аресты последовали за жалобой буддийского монаха, который утверждает, что фотографии, сделанные в непосредственной близости от пещерного храма Сигирия, памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, являются религиозным оскорблением.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе также дал указание полиции провести расследование, об этом сообщает газета местная газета Daily Mirror.

Копірайт зображення SRI LANKAN POLICE Image caption Всего в "мероприятии" приняли участие семь мужчин

"Смуглые попы"

Вирусные фотографии, сделанные иностранными туристами, публикуются в аккаунте в Instagram под названием "Cheeky Exploits", призывающей людей фотографироваться с голым задом на фоне мировых достопримечательностей.

Многие шри-ланкийцы хвалят полицию за принятие мер за оскорбление священного места, но есть и недовольные.

"Когда наших детей насилуют, а над женщинами издеваются, полиция Шри-Ланки ничего не делает. Они, похоже, реагируют только на такие нелепые, ничего не значащие события", - написал один из пользователей "Фейсбука".

Других также беспокоил вопрос, почему полиция приняла меры только против местных жителей, но не реагирует на вызывающее поведение иностранцев.

"Что, правоохранительные органы должны ограничиваться только смуглыми попами? Полиция Шри-Ланки должна отправить несколько групп по всему миру, чтобы идентифицировать остальных нарушителей", - написал другой пользователь Facebook.

Это не первый случай, когда обнаженные фотографии, сделанные вблизи священных мест, вызывают осуждение со стороны местных жителей.

В июне 2015 года группа западных туристов, совершивших восхождение на гору Кинабалу в Малайзии, вызвала бурю возмущения. Они сфотографировались там в раздетом виде. Последовавшее за их визитом сильное землетрясение также вменялось им в вину, его объяснили неуважением к священной горе.

Только после судебного разбирательства, нескольких дней в тюрьме и штрафа туристам разрешили покинуть Малайзию.

В 2017 году модель журнала Playboy приняла участие в обнаженной съемке на горе Таранаки в Новой Зеландии, чем вызвала возмущение народа маори, которые считают гору местом захоронения своих предков.

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