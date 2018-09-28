Гей-пара пингвинов похитила детеныша у невнимательных родителей

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Гей-пара перуанских пингвинов из датского зоопарка уже давно хотела "усыновить" детеныша.

Самцы активно интересовались яйцами и птенцами во время прогулок. Однажды они нашли рассеянного папашу, который, казалось, пренебрег собственным детенышем.

"Как безответственно!", - наверное, подумали они.

Осмотревшись вокруг, парочка заметила маму птенца, которая одна нежилась в бассейне.

Похищение

Не долго думая, они решили, что похищение птенца - лучшее, что они могут сделать.

Свидетелем преступления стала работница зоопарка Сэнди Хедегард Мунк.

"Я увидела, что происходит что-то не то, - рассказала она датской телекомпании DR. - Родители ушли, а их потомка просто похитили!".

Далее развернулась настоящая драма.

Сначала отец не проявил особого интереса к пропаже птенца. Когда мать вышла из воды, она также без особой спешки начала искать детеныша.

И только на следующий день биологические родители начали паниковать и искать своего малыша.

Противостояние

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Мощный конфликт разгорелся, когда пары столкнулись в борьбе за малыша.

Они злобно кричали, махали крыльями и хвостами.

Похитители пытались спрятать детеныша.

Вмешательство людей

Все могло бы закончиться печально, если бы не вмешались люди.

Хедегард отметила, что ей пришлось вернуть птенца биологическим родителям, чтобы "избежать трагедии".

Но гей-пара показала себя настолько готовой к отцовству, что им отдали для "усыновления" яйцо, из которого еще не вылупился птенец.

Правда, неизвестно, оплодотворено ли это яйцо. Если да, пара сможет успешно его высидеть и получить птенца.

Сейчас в зоопарке восстановлены мир и покой.

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