Гей-пара пингвинов похитила детеныша у невнимательных родителей
Гей-пара перуанских пингвинов из датского зоопарка уже давно хотела "усыновить" детеныша.
Самцы активно интересовались яйцами и птенцами во время прогулок. Однажды они нашли рассеянного папашу, который, казалось, пренебрег собственным детенышем.
"Как безответственно!", - наверное, подумали они.
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Осмотревшись вокруг, парочка заметила маму птенца, которая одна нежилась в бассейне.
Похищение
Не долго думая, они решили, что похищение птенца - лучшее, что они могут сделать.
Свидетелем преступления стала работница зоопарка Сэнди Хедегард Мунк.
"Я увидела, что происходит что-то не то, - рассказала она датской телекомпании DR. - Родители ушли, а их потомка просто похитили!".
Далее развернулась настоящая драма.
Сначала отец не проявил особого интереса к пропаже птенца. Когда мать вышла из воды, она также без особой спешки начала искать детеныша.
И только на следующий день биологические родители начали паниковать и искать своего малыша.
Противостояние
Мощный конфликт разгорелся, когда пары столкнулись в борьбе за малыша.
Они злобно кричали, махали крыльями и хвостами.
Похитители пытались спрятать детеныша.
Вмешательство людей
Все могло бы закончиться печально, если бы не вмешались люди.
Хедегард отметила, что ей пришлось вернуть птенца биологическим родителям, чтобы "избежать трагедии".
Но гей-пара показала себя настолько готовой к отцовству, что им отдали для "усыновления" яйцо, из которого еще не вылупился птенец.
Правда, неизвестно, оплодотворено ли это яйцо. Если да, пара сможет успешно его высидеть и получить птенца.
Сейчас в зоопарке восстановлены мир и покой.