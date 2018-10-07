Канье Уэст удалился из соцсетей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Канье Уэст на неделе моды в Нью-Йорке, 2018 год

После того, как Канье Уэст озвучил ряд противоречивых заявлений, он исчез из социальных сетей.

Похоже, Уэст удалил свои аккаунты в Twitter и Instagram в субботу вечером.

Сначала рэпер сказал, что хочет, чтобы его называли "Ye". Затем его раскритиковали за то, что он призвал отменить тринадцатую поправку Конституции США - отмену рабства в стране.

Позже он удалил свой пост с этим утверждением, уточнив, что имел в виду не "отменить", а "изменить".

А выступление рэпера на американском комедийном шоу Saturday Night Live несколько недель назад вызвало волну возмущения и смеха.

Певец, который находится в браке с Ким Кардашьян, надел кепку с предвыборным лозунгом Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой!".

Копірайт зображення SATURDAY NIGHT LIVE / NBC Image caption Канье Уэст надел кепку с предвыборным лозунгом Трампа в эфире американского шоу

"Я столько раз говорил с белыми людьми и они мне говорили: "Как ты можешь любить Трампа, он же расист?". Но если бы меня волновал расизм, я бы давно уехал из Америки", - рассказывал Уест.

Певец удаляется из соцсетей не впервые. В апреле он возобновил свои аккаунты после года отсутствия.

Недавно он сменил свое имя в профиле на "Ye", и попросил, чтобы его называли по-новому.

А еще рэпер заявлял, что намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году.

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