В Нидерландах во время пробежки мужчина нашел львенка
Во время пробежки недалеко от Утрехта мужчина нашел на дороге брошенного львенка.
Детеныш, возраст которого примерно четыре месяца, был в маленькой клетке.
Его доставили в организацию Lion Foundation в северной части Нидерландов после того, как малыша обследовал ветеринар, сообщает общественный телеканал NOS.
Местная полиция разыскивает владельца животного.
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Ветеринар Питер Клавер сообщил RTL Nieuws, что был шокирован, когда прибыл на место находки.
"Я путешествовал по всему миру, усыплял животных, даже львов и тигров, но я никогда не видел ничего подобного", - сказал он.
Ветеринар обнаружил, что клетка не слишком прочная, поэтому львенок мог убежать.
"Зато можно было поставить клетку с львенком в машину, поэтому не пришлось его усыплять", - добавил он.
Полиция разыскивает того, кто "недавно купил льва", или того, кто мог бы помочь с информацией об этом конкретном львенке.