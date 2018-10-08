В Нидерландах во время пробежки мужчина нашел львенка

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Во время пробежки недалеко от Утрехта мужчина нашел на дороге брошенного львенка.

Детеныш, возраст которого примерно четыре месяца, был в маленькой клетке.

Его доставили в организацию Lion Foundation в северной части Нидерландов после того, как малыша обследовал ветеринар, сообщает общественный телеканал NOS.

Местная полиция разыскивает владельца животного.

Ветеринар Питер Клавер сообщил RTL Nieuws, что был шокирован, когда прибыл на место находки.

"Я путешествовал по всему миру, усыплял животных, даже львов и тигров, но я никогда не видел ничего подобного", - сказал он.

Ветеринар обнаружил, что клетка не слишком прочная, поэтому львенок мог убежать.

"Зато можно было поставить клетку с львенком в машину, поэтому не пришлось его усыплять", - добавил он.

Полиция разыскивает того, кто "недавно купил льва", или того, кто мог бы помочь с информацией об этом конкретном львенке.

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