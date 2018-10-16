Эквадор просит Ассанжа лучше ухаживать за своим котом
Соучредителю Wikileaks Джулиану Ассанжу выдвинули ряд правил проживания в посольстве Эквадора в Лондоне, среди которых - необходимость убирать в ванной комнате и лучше ухаживать за котом.
Ассанжу прислали записку, в которой предупредили, что его пушистого сожителя могут конфисковать.
Соучредителя Wikileaks также попросили следить за "благополучием, питанием и гигиеной" кота.
Эквадор также заявил, что частично восстановит доступ Ассанжа к Интернету.
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Доступ к сети Ассанжа, который безнадежно находится в посольстве с 2012 года, ограничили в марте этого года после "вмешательства в дела других стран", говорится в заявлении Эквадора.
В списке правил, предъявленном Ассанжу в этом месяце, Эквадор предупредил 47-летнего мужчину, чтобы он обеспечивал лучший уход за котом, с которым проживает в посольстве, или животное могут отдать в приют.
Кота подарили Ассанжу его дети. Животное часто появляется в окнах посольства, чтобы наблюдать за журналистами, которые собираются на улице.
Кот также имеет свой собственный Twitter-аккаунт, в котором говорится, что он "заинтересован в контрмурнаблюдении".
Непонятно, что стоит за беспокойством Эквадора относительно ухода Ассанжа за сожителем.
Что касается чистоты, то Ассанж ранее писал в Twitter: "Берегите воду, не принимайте душ".
Ассанж находится в посольстве после того, как искал там убежища, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании.
Он утверждает, что обвинения были политически мотивированными и могли привести к его экстрадиции в США за публикацию секретных американских военных документов и дипломатической почты в 2010 году.
Швеция позже прекратила расследование.