Эквадор просит Ассанжа лучше ухаживать за своим котом

Копірайт зображення REUTERS Image caption Кота часто видят, когда он выглядывает из окон посольства

Соучредителю Wikileaks Джулиану Ассанжу выдвинули ряд правил проживания в посольстве Эквадора в Лондоне, среди которых - необходимость убирать в ванной комнате и лучше ухаживать за котом.

Ассанжу прислали записку, в которой предупредили, что его пушистого сожителя могут конфисковать.

Соучредителя Wikileaks также попросили следить за "благополучием, питанием и гигиеной" кота.

Эквадор также заявил, что частично восстановит доступ Ассанжа к Интернету.

Доступ к сети Ассанжа, который безнадежно находится в посольстве с 2012 года, ограничили в марте этого года после "вмешательства в дела других стран", говорится в заявлении Эквадора.

В списке правил, предъявленном Ассанжу в этом месяце, Эквадор предупредил 47-летнего мужчину, чтобы он обеспечивал лучший уход за котом, с которым проживает в посольстве, или животное могут отдать в приют.

Копірайт зображення REUTERS Image caption Кот Ассанжа "заинтересован в контрмурнаблюдении"

Кота подарили Ассанжу его дети. Животное часто появляется в окнах посольства, чтобы наблюдать за журналистами, которые собираются на улице.

Кот также имеет свой собственный Twitter-аккаунт, в котором говорится, что он "заинтересован в контрмурнаблюдении".

Непонятно, что стоит за беспокойством Эквадора относительно ухода Ассанжа за сожителем.

Что касается чистоты, то Ассанж ранее писал в Twitter: "Берегите воду, не принимайте душ".

Ассанж находится в посольстве после того, как искал там убежища, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании.

Он утверждает, что обвинения были политически мотивированными и могли привести к его экстрадиции в США за публикацию секретных американских военных документов и дипломатической почты в 2010 году.

Швеция позже прекратила расследование.

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