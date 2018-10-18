В США школьница "приготовила печенье с прахом бабушки"

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Полиция США проверяет информацию о школьнице, которая якобы приготовила печенье, использовав прах, оставшийся после кремации тела ее бабушки.

По предварительной информации, девочка отнесла выпечку в школу и угостила ею своих одноклассников.

Власти Калифорнии говорит, что получила несколько жалоб от самих учащихся, но саму выпечку на содержание праха умершего еще не проверяли.

В руководстве Высшей школы да Винчи, где и произошел инцидент, комментировать ситуацию отказались.

Правоохранители говорят, что пряники, которые могли содержать останки умершей женщины, получили по крайней мере девять учеников.

Один из школьников рассказал местному телеканалу FOX 40, что девочка решилась рассказать правду одноклассникам только через две недели после того, как угостила их.

Директор школы уже отправил родителям учеников письма, в которых сообщил, что здоровью их детей ничто не угрожает.

Пол Дорошов, лейтенант местной полиции, назвал дело странным.

"Все это очень необычно", - говорит Дорошов и добавляет, что правоохранителям понадобится время, чтобы установить все обстоятельства этой истории и понять, существуют ли какие-то предпосылки для предъявления обвинений.

О мотивах поступка школьницы пока ничего неизвестно.

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