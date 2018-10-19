Редкое зрелище: зоопарк в Орегоне опубликовал рентгеновские снимки животных

Копірайт зображення Oregon Zoo Image caption Хамелеон

Зоопарк в американском штате Орегон опубликовал рентгеновские снимки своих питомцев. Снимки были сделаны во время обычных медосмотров зверей.

По словам представителя зоопарка, рентген - один из наиболее эффективных методов диагностики у животных. Кроме того, он позволяет свести к минимуму время анестезии в случае операций.

Подобные снимки редко становятся достоянием общественности, так как делаются обычно исключительно в исследовательских целях.

Копірайт зображення Oregon Zoo Image caption Родригесская летучая лисица

Копірайт зображення Oregon Zoo Image caption Королевский питон

Копірайт зображення Oregon Zoo Image caption Хвост бобра

Копірайт зображення Oregon Zoo Image caption Большой тукан

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