Редкое зрелище: зоопарк в Орегоне опубликовал рентгеновские снимки животных
Зоопарк в американском штате Орегон опубликовал рентгеновские снимки своих питомцев. Снимки были сделаны во время обычных медосмотров зверей.
По словам представителя зоопарка, рентген - один из наиболее эффективных методов диагностики у животных. Кроме того, он позволяет свести к минимуму время анестезии в случае операций.
Подобные снимки редко становятся достоянием общественности, так как делаются обычно исключительно в исследовательских целях.
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