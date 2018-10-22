В США львица убила отца своих детей после 8 лет совместной жизни

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В США львица убила отца своих трех детенышей в их вольере в зоопарке, сообщает администрация заведения.

12-летняя Зури напала на 10-летнего Нйака, и сотрудники зоопарка в Индианаполисе не могли их разнять. Лев умер от удушья.

Пара львов жила в этом вольере в течение восьми лет, и в 2015 году у них родились трое львят.

Зоопарк написал в Facebook, что сотрудники проведут "тщательное расследование", чтобы попытаться выяснить, что произошло.

"Нйак был величественным львом, и нам его будет очень не хватать", - говорится в сообщении.

Персонал зоопарка заявил, что их встревожило "необычное рычание" в вольере, где жила пара львов.

Зури схватила Нйака за шею, и, несмотря на попытки работников зоопарка их разнять, львица продолжала душить своего партнера, пока он не перестал двигаться.

В сообщении администрации заведения говорится, что между этими львами никогда не замечали агрессии.

"(У персонала) возникают прочные связи с животными, поэтому любая потеря очень сильно влияет на нас, - сказал агентству Reuters куратор зоопарка в Индианаполисе Дэвид Гаган. - Для многих из нас животные просто как члены семьи".

Администрация пока не планирует менять условия содержания львов.

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