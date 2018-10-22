В США львица убила отца своих детей после 8 лет совместной жизни
В США львица убила отца своих трех детенышей в их вольере в зоопарке, сообщает администрация заведения.
12-летняя Зури напала на 10-летнего Нйака, и сотрудники зоопарка в Индианаполисе не могли их разнять. Лев умер от удушья.
Пара львов жила в этом вольере в течение восьми лет, и в 2015 году у них родились трое львят.
Зоопарк написал в Facebook, что сотрудники проведут "тщательное расследование", чтобы попытаться выяснить, что произошло.
- Из немецкого зоопарка сбежали львы, тигры и ягуар
- Львы в Южной Африке съели браконьера, оставив только голову
- "Размер имеет значение": каким животным угрожает вымирание
"Нйак был величественным львом, и нам его будет очень не хватать", - говорится в сообщении.
Персонал зоопарка заявил, что их встревожило "необычное рычание" в вольере, где жила пара львов.
Зури схватила Нйака за шею, и, несмотря на попытки работников зоопарка их разнять, львица продолжала душить своего партнера, пока он не перестал двигаться.
В сообщении администрации заведения говорится, что между этими львами никогда не замечали агрессии.
"(У персонала) возникают прочные связи с животными, поэтому любая потеря очень сильно влияет на нас, - сказал агентству Reuters куратор зоопарка в Индианаполисе Дэвид Гаган. - Для многих из нас животные просто как члены семьи".
Администрация пока не планирует менять условия содержания львов.