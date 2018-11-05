"Я думал, что это кукла": как рыбак спас малыша из океана

Копірайт зображення SMITH COLLECTION/GADO Image caption Рыбак заметил малыша вблизи одного из пляжей Новой Зеландии

В Новой Зеландии рыбак спас полуторагодовалого малыша, которого смыло в океан.

Гес Гатт спокойно рыбачил на одном из пляжей Северного острова и вдруг заметил в воде маленькую фигуру.

Сначала он подумал, что это кукла, но потом понял, что это ребенок, когда он издал какой-то звук.

Перед тем, как оказаться в воде, маленький мальчик вылез из палатки родителей и убежал.

"Я думал, что это кукла. Даже когда я потянулся и схватил его за руку, я все еще думал, что это кукла", - рассказал Гес Гатт местному изданию NZ Herald.

"Его лицо было как будто бы фарфоровое, а короткие волосы намокли, но он тихонько вскрикнул, и я подумал: "О Боже, это ребенок, и он живой", - вспоминает рыбак.

"Его время еще не пришло"

Гес Гатт, который отдыхал в прибрежном городке Матата, отправился на пляж 26 октября около 6:00 утра.

Обычно он шел рыбачить из кемпинга прямо на пляж, но в этот раз решил отойти на 100 метров дальше по побережью, сообщает NZ Herald.

Он проверил удочки, а потом заметил мальчика в воде.

"Вода несла его довольно быстро. Еще минута, и я бы его не увидел", - рассказал рыбак.

"Ему очень повезло, но просто он не должен был умереть, его время еще не пришло", - говорит рыбак.

Жена Гатта Сью немедленно сообщила о находке менеджерам кемпинга. Они сказали, что в кемпинге была только одна пара с ребенком.

"Они принесли младенца нам, мы завернули его в полотенце, и Сью пошла сообщить об этом родителям ребенка", - рассказала совладелица кемпинга Ребекка Салтер.

Мальчик сумел расстегнуть молнию в палатке родителей и добрался до океана.

Родители были невероятно благодарны спасителю.

"Это могло стать очень трагическим инцидентом, - рассказала Салтер. - Это невероятное чудо".

Местная полиция подтвердила BBC, что ребенка осмотрели врачи и он чувствует себя хорошо.

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