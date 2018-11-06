Пенсионер из Берлина хотел мяса. Он забил вепря в лесу, но был пойман полицией

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вепрей можно встретить в лесах и парках Берлина

80-летний пенсионер из Берлина, у которого, по его словам, не было денег на хороший кусок мяса, решил собственноручно добыть его в соседнем лесу. Там он зарубил вепря, однако был задержан бдительными полицейскими.

В материале содержатся фотографии, которые могут показаться вам жестокими.

В воскресенье вечером в берлинскую полицию поступил звонок о подозрительном автомобиле в районе Райникендорф.

Автомобиль стоял поздно вечером на стоянке супермаркета, что показалось подозрительным местному жителю.

После его звонка на парковку приехал полицейский патруль и увидел в автомобиле пожилую женщину.

Она рассказала, что ждет своего мужа, который вот-вот должен вернуться с работы. Но полицейские этим объяснением не удовлетворились и решили осмотреть окрестности.

В ближайшем лесу они нашли обезглавленную тушу кабана. С животного была содрана кожа. Туша кабана была почти полностью разделана на куски.

Копірайт зображення Berlin Police

Некоторые внутренности и большие куски мяса уже были упакованы. Рядом нашли инструменты.

Неподалеку в кустах прятался пожилой мужчина.

Задержанный пожаловался полицейским на то, что у него нет денег на хороший кусок мяса, и поэтому он решил добыть его сам.

Полиция конфисковала мясо, а останки животного передала сотрудникам местного лесного хозяйства. Пенсионера могут обвинить в браконьерстве.

По информации газеты Der Tagesspiegel, мужчина в прошлом работал мясником.

Полиция опубликовала в Twitter фото из леса, сопроводив их ссылкой с предупреждением: "Если вы не хотите знать, чем вчера вечером занимался на парковке Райникендорф 80-летний мясник с топором, не кликайте сюда".

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