Пенсионер из Берлина хотел мяса. Он забил вепря в лесу, но был пойман полицией
80-летний пенсионер из Берлина, у которого, по его словам, не было денег на хороший кусок мяса, решил собственноручно добыть его в соседнем лесу. Там он зарубил вепря, однако был задержан бдительными полицейскими.
В материале содержатся фотографии, которые могут показаться вам жестокими.
В воскресенье вечером в берлинскую полицию поступил звонок о подозрительном автомобиле в районе Райникендорф.
Автомобиль стоял поздно вечером на стоянке супермаркета, что показалось подозрительным местному жителю.
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После его звонка на парковку приехал полицейский патруль и увидел в автомобиле пожилую женщину.
Она рассказала, что ждет своего мужа, который вот-вот должен вернуться с работы. Но полицейские этим объяснением не удовлетворились и решили осмотреть окрестности.
В ближайшем лесу они нашли обезглавленную тушу кабана. С животного была содрана кожа. Туша кабана была почти полностью разделана на куски.
Некоторые внутренности и большие куски мяса уже были упакованы. Рядом нашли инструменты.
Неподалеку в кустах прятался пожилой мужчина.
Задержанный пожаловался полицейским на то, что у него нет денег на хороший кусок мяса, и поэтому он решил добыть его сам.
Полиция конфисковала мясо, а останки животного передала сотрудникам местного лесного хозяйства. Пенсионера могут обвинить в браконьерстве.
По информации газеты Der Tagesspiegel, мужчина в прошлом работал мясником.
Полиция опубликовала в Twitter фото из леса, сопроводив их ссылкой с предупреждением: "Если вы не хотите знать, чем вчера вечером занимался на парковке Райникендорф 80-летний мясник с топором, не кликайте сюда".