Вино, котики и цветы: в Эдинбурге художник украдкой разрисовал дорожные знаки
Уличный художник-озорник разрисовал дорожные знаки в центре Эдинбурга.
На знаках появились в частности рисунки цветов и бокалов вина.
Дорожные знаки "обновил" итальянский художник Клет Абрахам, чьи работы продают за тысячи долларов.
Художник сообщил в Twitter, что отныне в Эдинбурге можно найти 15-20 его работ.
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Специалисты в области искусства надеются, что городские власти, ответственные за дорожные знаки, не будут ликвидировать произведения художника.
Сорча Карей, директор Эдинбургского фестиваля искусств, поясняет: "Художник очень разумно подходит к тому, что делает, потому что знак остается полностью функциональным".
"Он вмешался и поиграл с ним, но знак видно. Водители все равно могут его прочитать", - говорит эксперт, которая признается, что ей самой очень нравятся некоторые "обновленные" знаки.
"Замечательно, что художник играет с городской инфраструктурой и то, как это на нас влияет", - добавила Карей.
"Таким образом мы замечаем вещи, которые существовали всегда, но раньше мы их не видели, и сейчас они стали заметны по-новому", - отметила она.
Искусствовед Ян Пэйшенс добавил: "Сейчас существует неподдельный интерес к такому стилю уличного искусства, особенно после того, как к этому приложил руку Бэнкси".
"Граффити на знаках носит подрывной характер против власти", - отметил эксперт, по мнению которого городские власти должны заменить разрисованные знаки.
Работы Клета Абрахама ранее появлялись на улицах Парижа, Рима, Лондона и Барселоны, а также во Флоренции, где он живет.
Местным жителям новый вид знаков пришелся по вкусу, хотя некоторые из них обеспокоены, не будет ли туристам сложнее ориентироваться в городе.