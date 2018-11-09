Во Франции от мороза погиб 20-летний контрабандист сигарет
Внезапное похолодание в Пиренеях (горная система на границе Испании, Франции и Андорры. - Ред.) стоило жизни молодому человеку, который пытался пронести через горы контрабандные сигареты за несколько десятков евро.
На прошлой неделе французский полицейский патруль нашел 20-летнего алжирца в снегу без сознания. Позже он скончался от переохлаждения.
Рядом нашли сто сигаретных блоков, за контрабанду которых ему, как считается, могли заплатить меньше 50 евро.
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Его семья опознала погибшего в четверг, после того, как он пропал несколько дней назад.
Трагическая судьба молодого контрабандиста привлекает внимание к проблеме нелегальной перевозки сигарет горными маршрутами между Андоррой и Францией.
Непосредственно тем, кто несет сигареты через горы, платят очень мало, несмотря на риск для жизни, а сами организаторы остаются недоступными для сотрудников таможни.
"Контрабандисты - это те, кто использует этих слабых людей, находящихся в бедственном положении и готовых рисковать за несколько десятков евро", - заявил прокурор города Перпиньяна Жан-Жак Фагни телеканалу France 3 TV.
Г-н Фагни сказал AFP, что расследование ведется по статье убийство, поскольку другие участники контрабандной схемы поставили под угрозу жизнь этого человека.
20-летнего парня нашли еще 29 октября, после того как накануне вечером из-за резкого похолодания начался сильный снегопад в горах.
На нем были надеты три разные куртки, которые, преположительно, могли оставить другие контрабандисты, испугавшиеся прибытия жандармерии и вернувшиеся назад - к границе с Андоррой.
На следующий день местная жандармерия разместила на своей странице в Facebook фотографии, на которых видны брошенные блоки сигарет.
Французские офицеры вызвали помощь для пострадавшего, но, несмотря на эвакуацию вертолетом в Андорру, молодой человек погиб.
У него при себе не было документов, поэтому его идентификация заняла больше недели.
Региональная газета La Depeche сообщила в августе 2017 года, что за два предыдущих года таможенники изъяли тонны контрабандных табачных изделий - это гораздо больше, чем обычно.