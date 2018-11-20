Как выдры помогли британцу сделать предложение любимой в Сингапуре

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Знаменитые сингапурские городские выдры вдохновили британца сделать предложение любимой в Сингапуре - и вторглись в их фотосессию.

Джордан Дойл и Мэри Листер отправились на поиски выдр вместе с фотографом-анималистом - и таки их нашли.

"Я уже давно носил с собой кольцо, а Мэри обожает выдр, и я подумал, что вот и пришло время сделать предложение", - рассказал 28-летний Джордан Дойл BBC.

И вдруг стая выдр подплыла ближе и вмешалась в самый романтичный момент.

"Когда я попросил пару позировать для фото, выдры вылезли из воды и подошли к ним", - рассказал BBC фотограф Бернард Сиа.

"Я буквально не мог поверить своим глазам!", - удивляется он.

"Очень по-особенному"

Эти выдры относятся к группе, которую называют "Бишан 10" - это одно из нескольких семейств выдр, которые живут в городской черте Сингапура.

О них упоминали в новостях, снимали документальные фильмы и посвящали им группы в соцсетях.

Дойл и его возлюбленная Мэри Листер путешествуют по миру. Они связались с фотографом Бернардом Сиа, который часто отслеживает выдр и фотографирует их, чтобы он помог им увидеть зверей во время их визита в Сингапур.

Во вторник, 20 ноября, они встретились с фотографом и его местными коллегами, которые повели их к одному из городских водоемов.

Там пара на некоторое время отошла от группы, и тогда Дойл и решил предложить девушке руку и сердце.

"Мы не успели снять этот момент, поэтому я попросил его встать на колено и признаться еще раз. И вдруг появились выдры", - рассказал фотограф.

Дойл говорит, что животные находились рядом с ними около трех минут, обнюхивая невесту, поэтому паре пришлось замереть и не двигаться.

Сиа рассказал, что выдры иногда подходят к людям.

"Я видел, чтобы выдры подходили к людям, но не на несколько минут ... так долго никогда не было", - рассказал фотограф.

Дойл сказал, что это фото останется им на память на всю жизнь.

"Я этого не планировал, и получилось очень по-особенному", - отметил жених.

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