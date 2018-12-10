В Австралии умер знаменитый кенгуру-великан

Копірайт зображення Kangaroo Sanctuary Alice Springs

Кенгуру Роджер, который завоевал мировую славу за свой огромный размер и исключительную стать, умер в возрасте 12 лет.

Кенгуру спасли после того, как его мать погибла во время автокатастрофы. Роджер вырос в заповеднике для кенгуру в городе Алис-Спрингс в Австралии.

И он действительно очень сильно вырос - достигнув более двух метров в высоту и веса в 89 кг.

Заповедник объявил о его смерти от старости в минувшие выходные, заявив, что они потеряли своего "прекрасного мальчика".

"Он был еще ребенком, когда я спас его из сумки матери после того, как ее убили на шоссе", - рассказал BBC Крис "Бролга" Барнс.

Барнс создал заповедник как безопасное место для Роджера. Сейчас в нем живут более 50 кенгуру.

Когда вырос, Роджер стал настоящим альфа-самцом и имел 12 жен.

"Сначала между нами существовала тесная связь, но вскоре он стал смотреть на меня как на конкурента и хотел драться со мной", - рассказывает Барнс.

Роджер впервые привлек мировое внимание в 2015 году, когда видео, в котором он давит металлическое ведро передними лапами с помощью его огромных мышц, стало вирусным.

Копірайт зображення Kangaroo Sanctuary Alice Springs

"Роджер был настолько мускулистым, насколько вообще могут быть кенгуру", - сказал Барнс, отметив, что, хотя его размер и сила не были необычными, они все же отличали его от многих других кенгуру мужского пола.

"С тех пор, как его показали по телевидению, а видео с ним стали вирусными, ему начали уделять много внимания и любви", - говорит Барнс.

"Теперь, когда он умер, мы снова в центре внимания и получили соболезнования от людей со всего мира".

В свои последние годы Роджер боролся с артритом и ухудшением зрения, но "любил жизнь на пенсии", рассказывал Барнс в 2016 году.

Кенгуру могут жить до 14 лет, но редко доживают до такого возраста в дикой природе.

"В дикой природе жизнь намного сложнее для кенгуру старшего возраста", - сказал BBC Крис Барнс.

"Если они заболеют, то динго, наши дикие собаки, нападут на них и съедят".

Он сказал, что Роджера похоронили в заповеднике, поэтому "он всегда будет здесь".

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