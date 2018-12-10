В Австралии умер знаменитый кенгуру-великан
Кенгуру Роджер, который завоевал мировую славу за свой огромный размер и исключительную стать, умер в возрасте 12 лет.
Кенгуру спасли после того, как его мать погибла во время автокатастрофы. Роджер вырос в заповеднике для кенгуру в городе Алис-Спрингс в Австралии.
И он действительно очень сильно вырос - достигнув более двух метров в высоту и веса в 89 кг.
Заповедник объявил о его смерти от старости в минувшие выходные, заявив, что они потеряли своего "прекрасного мальчика".
"Он был еще ребенком, когда я спас его из сумки матери после того, как ее убили на шоссе", - рассказал BBC Крис "Бролга" Барнс.
Барнс создал заповедник как безопасное место для Роджера. Сейчас в нем живут более 50 кенгуру.
Когда вырос, Роджер стал настоящим альфа-самцом и имел 12 жен.
"Сначала между нами существовала тесная связь, но вскоре он стал смотреть на меня как на конкурента и хотел драться со мной", - рассказывает Барнс.
Роджер впервые привлек мировое внимание в 2015 году, когда видео, в котором он давит металлическое ведро передними лапами с помощью его огромных мышц, стало вирусным.
"Роджер был настолько мускулистым, насколько вообще могут быть кенгуру", - сказал Барнс, отметив, что, хотя его размер и сила не были необычными, они все же отличали его от многих других кенгуру мужского пола.
"С тех пор, как его показали по телевидению, а видео с ним стали вирусными, ему начали уделять много внимания и любви", - говорит Барнс.
"Теперь, когда он умер, мы снова в центре внимания и получили соболезнования от людей со всего мира".
В свои последние годы Роджер боролся с артритом и ухудшением зрения, но "любил жизнь на пенсии", рассказывал Барнс в 2016 году.
Кенгуру могут жить до 14 лет, но редко доживают до такого возраста в дикой природе.
"В дикой природе жизнь намного сложнее для кенгуру старшего возраста", - сказал BBC Крис Барнс.
"Если они заболеют, то динго, наши дикие собаки, нападут на них и съедят".
Он сказал, что Роджера похоронили в заповеднике, поэтому "он всегда будет здесь".