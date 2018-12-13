Застрял. Мужчина провел два дня в вентиляционной системе ресторана
Полицейским удалось спасти 29-летнего мужчину после того, как он провел два дня в ловушке в жировой вентиляционной системе китайского ресторана.
Команда спасателей приехала на место по сообщению о том, что "слабый голос зовет на помощь" из здания.
Они рассказали, что мужчина был истощен и страдал от обезвоживания, однако должен быстро восстановить физическое состояние.
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В полиции предполагают, что в данную ситуацию мужчина попал, когда хотел совершить правонарушение, однако до сих пор неясно, пытался ли он ограбить ресторан.
Полицейские и пожарные прибыли на место инцидента в Сан-Лоренцо вблизи Окланда в 09:30 по местному времени. Там они услышали голос, звучавший из вентиляционной шахты ресторана, расположенного на крыше.
Спасатели поднялись на крышу по лестнице и нашли там мужчину - он весь был покрыт жиром и маслом и не мог двигаться, говорится в заявлении правоохранителей.
Чтобы вытащить мужчину, спасателям понадобился почти час, после этого его доставили в местную больницу.
Полицейские расследуют, не пытался ли мужчина незаконно попасть внутрь частной собственности или украсть что-то из ресторана.
В полиции добавили, что "очень благодарны" пожарным за то, что они "спасли человека", который "не пережил бы еще один день в таких условиях".