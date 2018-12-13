Застрял. Мужчина провел два дня в вентиляционной системе ресторана

Копірайт зображення Alameda County Sheriff Image caption 29-летний мужчина был истощен после двух дней, проведенных в вентиляции

Полицейским удалось спасти 29-летнего мужчину после того, как он провел два дня в ловушке в жировой вентиляционной системе китайского ресторана.

Команда спасателей приехала на место по сообщению о том, что "слабый голос зовет на помощь" из здания.

Они рассказали, что мужчина был истощен и страдал от обезвоживания, однако должен быстро восстановить физическое состояние.

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В полиции предполагают, что в данную ситуацию мужчина попал, когда хотел совершить правонарушение, однако до сих пор неясно, пытался ли он ограбить ресторан.

Полицейские и пожарные прибыли на место инцидента в Сан-Лоренцо вблизи Окланда в 09:30 по местному времени. Там они услышали голос, звучавший из вентиляционной шахты ресторана, расположенного на крыше.

Копірайт зображення Alameda County Sheriff Image caption Спасатели услышали голос, который доносился из вентиляционного отверстия на крыше

Спасатели поднялись на крышу по лестнице и нашли там мужчину - он весь был покрыт жиром и маслом и не мог двигаться, говорится в заявлении правоохранителей.

Чтобы вытащить мужчину, спасателям понадобился почти час, после этого его доставили в местную больницу.

Копірайт зображення Alameda County Sheriff Image caption Возможно, пострадавший не выдержал бы еще один день в ловушке металлического канала, сообщает полиция

Полицейские расследуют, не пытался ли мужчина незаконно попасть внутрь частной собственности или украсть что-то из ресторана.

В полиции добавили, что "очень благодарны" пожарным за то, что они "спасли человека", который "не пережил бы еще один день в таких условиях".

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