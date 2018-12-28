В Вене грабители напали на церковь и избили монахов. Что произошло?
Как минимум пять монахов получили ранения в ходе разбойного нападения на монастырскую церковь Непорочной Девы Марии в Вене.
По данным полиции, нападавшие на несколько часов взяли служителей церкви в районе Штреберсдорф в заложники, связав их и ограбив; некоторые получили тяжелые ранения.
Двое неизвестных взяли заложников в церкви днем около 13:30 по местному времени и держали их почти 2 часа, сообщается в Twitter венской полиции.
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Около 16:15 полицейские обнаружили пострадавших.
Скорее всего, мотивом нападения было ограбление, считают в полиции, хотя досконально мотивы преступников неизвестны.
По меньшей мере один из нападавших потребовал отдать ему деньги и ценности, сообщают полицейские. Версия теракта не рассматривается.
Издание Kronen Zeitung утверждает, что во время нападения были слышны выстрелы.
Представитель полиции Геральд Сорос в разговоре с изданием уточнил, что нападавшие ворвались в церковь и, угрожая огнестрельным оружием, заставили 68-летнего монаха лечь на землю. Они несколько раз ударили его ногами, в результате чего он получил травму головы.
Затем в помещение вошел еще один монах - завязалась драка, в которой взяли верх нападающие. Затем они избили еще трех служителей церкви, связали их и скрылись.
Полиция проводит спецоперацию по поиску подозреваемых.
На место преступления прибыло антитеррористическое подразделение, к поиску преступников привлекли полицейский вертолет.
Полиция предполагала, что нападавшие могли скрыться в одном из помещений церковного комплекса, однако поиски оказались безрезультатными.
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