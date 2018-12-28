Как ваша рождественская елка может спасти планету

Копірайт зображення Kelly Mercer Image caption Каждый год в Великобритании покупают примерно 8 млн елок, а 7 млн из них выбрасывают на свалку

Рождественская елка, от которой вы планируете избавиться после праздников, может быть переработана и использована для производства важных химических веществ и способствовать сокращению выбросов в атмосферу, заявляют исследователи.

Хвоя сосны может обеспечить сырье для создания новых продуктов, таких как подсластители и краски.

На сегодня, по оценкам, более 7 млнв деревьев в Великобритании оставляют гнить на свалках после праздников.

Исследование, проведенное в Университете Шеффилда, предполагает, что переработка этих деревьев приведет к нулевому уровню отходов, а следовательно, уменьшит нагрузку на службы по вывозу мусора.

Рост количества переработанных деревьев

"Сейчас мы все знаем о проблеме выбросов парниковых газов, а также о необходимости сокращения выбросов углерода", - объясняет Синтия Карти, аспирант кафедры химической и биологической инженерии в университете.

"Я вижу отходы биомассы как потенциальный альтернативный источник сырья для химической промышленности", - отмечает она в комментарии BBC News.

Некоторые вещества, содержащиеся в хвое сосны, - важный ингредиент духов.

Копірайт зображення Kelly Mercer Image caption Переработка вашей рождественской елки будет означать, что и после Рождества она будет приносить пользу

Несмотря на увеличение внимания к проблемам, вызванным глобальным распространением пластикового загрязнения, популярность искусственных елок продолжает расти.

В то же время, по оценкам, в Великобритании ежегодно покупают 8 млн "натуральных" елок.

К сожалению, подавляющее большинство из них - около 7 млн - остаются на свалке.

Безотходная экономика

Признавая ценность деревьев как потенциального сырья для химической промышленности, более экономически целесообразное их использование для биорафинирования - получение топлива и энергии из биомассы, считает г-жа Карти.

По ее мнению, это также может привести к сокращению углеродных выбросов в Великобритании, поскольку уменьшит зависимость страны от импорта пластиковых деревьев и уменьшит объем биомассы деревьев, гниющих на свалках.

Ее коллега, доктор Джеймс Макгрегор, отмечает: "Использование биомассы - материала, полученного из растений, для производства топлива и химических веществ, вырабатываемых сегодня из ископаемых ресурсов, будет играть ключевую роль в будущей мировой экономике".

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