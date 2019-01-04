Японские монахи выкладывают видео, где прыгают и жонглируют. Почему?
Соцсети заполнили видео японских монахов, на которых они прыгают на скакалке, жонглируют и ездят на скейтборде. Так они хотят показать, что их традиционная одежда - не помеха активной жизни.
Волна видео появилась после того, как одного из монахов оштрафовала полиция за то, что он был в кимоно за рулем.
По мнению полиции, это могло сказаться на безопасности вождения, сообщает японское издание "Йомиури Шимбун".
Монах отказался заплатить штраф в 6 тыс. иен (около 55 долларов).
Буддистская община поддержала своего представителя.
Монахи постят в Twitter свои видео, где ловко делают любые вещи, добавляя хэштег "Я могу делать это в рясе монаха". Например, прыгают на скакалке.
Скакалка - не предел. Многие монахи демонстрируют и еще более необычные умения - жонглируют или даже управляются со светящимся мечом из "Звездных войн".
Полиция остановила мужчину в сентябре, когда он направлялся на буддистскую церемонию в японской префектуре Фукуй, сообщает "Йомиури Шимбун".
Статья об этом появилась только в декабре, что и привело к появлению видео с хэштегом о нарядах монахов.
Как сообщают японские СМИ, полицейский заявил монаху, что рукава и длина его рясы могут повлиять на управление автомобилем.
Согласно местному законодательству, водить машину в одежде, которая может помешать безопасному управлению, запрещено.
Впрочем, не вся одежда монахов подпадает под это определение, рассказал японскому изданию местный чиновник.
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Монах, имя которого не называется, говорит, что управляет автомобилем в рясе уже более 20 лет и никогда у него не было с этим проблем.
Если он не оплатит штраф, на него могут подать в суд.
Мужчину это не пугает. Он заявил: "Я готов четко заявить в суде, что могу вполне безопасно водить авто в рясе".
Японские буддистские монахи в повседневной жизни носят традиционные рясы в виде халата-кимоно. Во время службы они надевают на себя еще один, больший халат, с длинными рукавами и жакет.
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