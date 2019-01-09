Неудачный фотошоп: как премьеру Австралии дорисовали новые кеды
В Австралии смеются над фотографией своего премьер-министра, появившейся на его официальном сайте.
На семейном фото у Скотта Моррисона очень странные кеды.
Интернет-пользователи быстро раскусили, что обувь - ненастоящая. Официальная фотография быстро стала мемом.
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Сам Скотт Моррисон отшутился. "Сообщение для моего офиса: я не просил улучшать мне обувь, но если вы должны пользоваться "фотошопом", пожалуйста, сосредоточьтесь лучше на моих волосах (или, вернее, их отсутствии), а не на ногах!" - написал премьер-министр в Twitter.
В офисе премьера свалили вину на графического дизайнера, который якобы пытался улучшить вид стоптанных кроссовок Моррисона.
На сайте премьер-министра фотографию уже заменили на оригинальную, неотретушированную.
Но волну интернет-мемов уже было не остановить. Пользователи смеются над фотографией, на которой у премьер-министра не просто дорисованные кеды, но еще и оба левых.
"Думаю, Скотти хотел себе нафотошопить вот такие кеды", - пишет один из пользователей.
"Я правильно сделал?" - шутит другой.
Сам премьер-министр запостил фото своих кед, отметив, что не знал об измененном фото.
"Вот они во всей своей красе - мой выбор обуви, когда я не в костюме", - написал Скотт Моррисон.