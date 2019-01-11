Как в Британии пытаются помочь похудеть ежику

Копірайт зображення HERTS HOGLINE Image caption Ежик Чанки не может полностью свернуться в клубочек

В Великобритании используют гидротерапию для ежика, который не может свернуться в клубочек из-за лишнего веса.

Животное, которое ветеринары назвали Чанки ("пухленький"), весит около 850 г - это почти на треть больше, чем обычно.

Диета не помогла, и волонтеры, которые ухаживают за ежиком, опасаются, что ему придется всю жизнь провести в неволе, ведь для защиты от хищников в природе ежам нужно уметь сворачиваться.

Теперь Чанки будет плавать в бассейне, чтобы физические упражнения помогли ему похудеть и нарастить мышцы.

Ежу также сделают рентген-снимок, чтобы проверить, не мешает ли ему сворачиваться проблема с передней лапкой, хотя ветеринары подозревают, что причиной является именно лишний вес.

Колючим пациентом занимаются в благотворительной организации Herts Hogline, ухаживающей за больными или ранеными ежиками в городке Бишопс Стортфорд в английском графстве Хартфордшир.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Как должно быть: ежи должны полностью сворачиваться, чтобы защититься от хищников

В организации говорят, что постараются сделать все, чтобы помочь ежу полностью свернуться в клубочек, чтобы он мог защититься и безопасно впасть в спячку.

"Если же не получится, тогда его будут держать в неволе до конца жизни", - говорит Линн Гарнер из Herts Hogline.

Согласно прошлогоднему отчету, в Британии уменьшается количество ежей.

Животные больше всего страдают в сельской местности, поскольку из-за интенсивного земледелия исчезают лесополосы и рощи, в которых живут ежи.

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