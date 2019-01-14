Почему фото яйца стало самым популярным в истории Instagram
Более 31 млн человек лайкнули снимок яйца на Instagram, что сделало это фото самым популярным в истории соцсети.
Фотография побила предыдущий рекорд, который принадлежал модели и участнице реалити-шоу Кайли Дженнер.
Как это произошло? Когда? Это что, просто яйцо? Зачем все это нужно?
Собрали все, что следует знать об удивительной популярности яйца в интернете.
Как это произошло?
Фотографию яйца 4 января разместил аккаунт под названием @world_record_egg ("Яйцо мирового рекорда"). Это первое и единственное фото пользователя.
Под снимком говорилось: "Давайте установим новый мировой рекорд и получим самый популярный пост на Instagram. Побьем действующего рекордсмена от Кайли Дженнер (18 млн)!"
С тех пор эту фотографию лайкнули более 31 млн раз. Снимок яйца действительно побил мировой рекорд.
Какой рекорд побило яйцо?
13 января, через полторы недели после того, как фото яйца разместили в интернете, оно достигло цели, набрав более 18 млн предпочтений.
Предыдущий рекорд принадлежал телезвезде Кайли Дженнер, когда она объявила о рождении своей дочери Сторми.
Фотографию, на которой ребенок держит ее за палец, с февраля 2018 года лайкнули более 18 млн раз.
Но сейчас все свежие комментарии под фотографией новорожденной дочери звезды - о яйце.
Кайли не замедлила ответить.
В ее аккаунте появилось видео, в котором она разбивает яйцо на горячем асфальте.
Яйцо не поджарилось, но ответ засчитан.
Это действительно просто фотография яйца?
Да.
Зачем это кому-то нужно?
Пока сказать трудно. Владелец аккаунта нам неизвестен, и кажется, иной цели, чем набрать больше "лайков", нет.
Что будет дальше? Какое будущее ждет яйцо?
На эти вопросы у нас нет ответов, поэтому придется ждать новые посты от "Яичной банды" - именно так называется загадочный аккаунт.
Между тем, у яйца уже появились последователи в Instagram - фотографии кофейного зернышка и орешка, которые тоже призывают сделать самыми популярными постами.
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