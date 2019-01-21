Зашла как-то альпака в оптику...

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Альпаки (снимок с фотобазы) меньше лам, но более пушистые

На самом деле это не начало анекдота. Настоящая альпака переполошила жителей маленького французского городка, зайдя в местную оптику.

Лохматое животное провело около получаса, спокойно рассматривая линзы и очки во французском городке Энбон в регионе Бретань.

Сотрудники магазина заперли двери, чтобы альпака не смогла убежать, и вызвали полицию.

Они подозревали, что животное сбежало из цирка неподалеку, однако власти смогли найти хозяина, который вскоре его забрал.

Сотрудники оптики Les Opticiens Mutualistes увидели альпаку в пятницу утром.

"Мы увидели, что она прошла мимо магазина, остановилась у дверей, которые автоматически открылись, и очень тихо вошла внутрь", - рассказала газете Le Telegramme работница оптики Элен.

"Она была совсем не агрессивна, просто занята своими делами", - добавила женщина.

Четверо сотрудников заперли магазин, опасаясь, что животное может убежать. В течение получаса хозяин - который решил не называть свое имя - забрал альпаку.

Похоже, она сбежала с частной территории, расположенной неподалеку.

Французские СМИ не сразу смогли определить, была ли это альпака или лама.

Ламы и альпаки похожи, но у лам длинные уши в форме бананов, а альпаки меньше размером и более пушистые, чем их собратья из Анд.

В конце августа подобный случай произошел в городе Портленд в Австралии: коала зашла в аптеку, работники заведения прогнали ее, но медвежонок еще дважды возвращался.

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