Умер "самый одинокий в мире" селезень Тревор

Копірайт зображення Trevor the duck/Facebook Image caption Тревор умер после того, как на него напали собаки

Тревор, которого когда-то называли самым одиноким селезнем в ​​мире, умер после того, как на него напали собаки на удаленном тихоокеанском острове, где он жил последний год.

Тревор был чем-то вроде местной знаменитости в маленькой стране Ниуэ. Он был единственным представителем своего вида на острове.

Тревор прилетел туда в 2018 году, хотя и не совсем понятно, как именно он попал в Ниуэ.

Свою короткую жизнь Тревор провел в луже на дороге, где его регулярно кормили местные жители.

"Он появился в Ниуэ в январе прошлого года после большого шторма, мы думаем, что он прилетел или его принесло сюда", - сказала Рае Финдлей, глава торговой палаты Ниуэ. Именно она вела в Facebook страницу Тревора.

Image caption Остров Ниуэ находится северо-восточнее Новой Зеландии

"Считается, что он прилетел из Новой Зеландии, но также есть предположения, что он прилетел из Тонги или с другого тихоокеанского острова".

"Он принадлежал к виду уток-крякв (англ. Mallard), и мы назвали его Тревор Маллард, в честь местного новозеландского политика, имя прижилось".

Всю свою короткую, но счастливую и сытую жизнь на Ниуэ Тревор прожил в луже.

"Здесь нет рек, ручьев или озер, поэтому Тревор решил жить в луже", - сказала BBC Рае Финдлей.

И хотя его считали самым одиноким селезнем в ​​мире, все же он не был таким уж одиноким.

Лужу Тревора регулярно посещали местные жители и даже пожарная бригада острова, которая наполняла ее водой, если ее уровень становился слишком низким.

Копірайт зображення Trevor the duck/facebook Image caption Когда лужа Тревора высыхала...

Копірайт зображення Trevor the duck/Facebook Image caption ...местная пожарная бригада наполняла ее водой

"Он регулярно летал по округе, навещал местных жителей и наслаждался вкусным угощением, которое они ему предлагали", - сказала Финдлей.

"Его кормили горохом, кукурузой и овсом".

Некоторые местные жители предлагали завезти на остров другую утку, которая могла бы стать подружкой для Тревора, но лужи, в которой он жил, хватило бы только для одной утки.

Он подружился с петухом, курицей и веко - птичкой, которая встречается только на Ниуэ, - жившими рядом с его мини-водоемом.

"Петух, курица и веко выглядели несколько встревоженными сегодня, бродя вокруг сухой лужи", - сказала Финдлей.

"Год я ездила с мешком овса в автомобиле. Теперь я буду скучать по остановкам в пути на работу, чтобы накормить Тревора. Он покорил сердца многих и по нему точно будут скучать".

Ниуэ - небольшое островное государство в Тихом океане с населением в 1500 человек находится в свободной ассоциации с Новой Зеландией.

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