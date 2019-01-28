Умер "самый одинокий в мире" селезень Тревор
Тревор, которого когда-то называли самым одиноким селезнем в мире, умер после того, как на него напали собаки на удаленном тихоокеанском острове, где он жил последний год.
Тревор был чем-то вроде местной знаменитости в маленькой стране Ниуэ. Он был единственным представителем своего вида на острове.
Тревор прилетел туда в 2018 году, хотя и не совсем понятно, как именно он попал в Ниуэ.
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Свою короткую жизнь Тревор провел в луже на дороге, где его регулярно кормили местные жители.
"Он появился в Ниуэ в январе прошлого года после большого шторма, мы думаем, что он прилетел или его принесло сюда", - сказала Рае Финдлей, глава торговой палаты Ниуэ. Именно она вела в Facebook страницу Тревора.
"Считается, что он прилетел из Новой Зеландии, но также есть предположения, что он прилетел из Тонги или с другого тихоокеанского острова".
"Он принадлежал к виду уток-крякв (англ. Mallard), и мы назвали его Тревор Маллард, в честь местного новозеландского политика, имя прижилось".
Всю свою короткую, но счастливую и сытую жизнь на Ниуэ Тревор прожил в луже.
"Здесь нет рек, ручьев или озер, поэтому Тревор решил жить в луже", - сказала BBC Рае Финдлей.
И хотя его считали самым одиноким селезнем в мире, все же он не был таким уж одиноким.
Лужу Тревора регулярно посещали местные жители и даже пожарная бригада острова, которая наполняла ее водой, если ее уровень становился слишком низким.
"Он регулярно летал по округе, навещал местных жителей и наслаждался вкусным угощением, которое они ему предлагали", - сказала Финдлей.
"Его кормили горохом, кукурузой и овсом".
Некоторые местные жители предлагали завезти на остров другую утку, которая могла бы стать подружкой для Тревора, но лужи, в которой он жил, хватило бы только для одной утки.
Он подружился с петухом, курицей и веко - птичкой, которая встречается только на Ниуэ, - жившими рядом с его мини-водоемом.
"Петух, курица и веко выглядели несколько встревоженными сегодня, бродя вокруг сухой лужи", - сказала Финдлей.
"Год я ездила с мешком овса в автомобиле. Теперь я буду скучать по остановкам в пути на работу, чтобы накормить Тревора. Он покорил сердца многих и по нему точно будут скучать".
Ниуэ - небольшое островное государство в Тихом океане с населением в 1500 человек находится в свободной ассоциации с Новой Зеландией.