Стена на границе: в Дании строят забор против диких свиней

Копірайт зображення Barcroft Media Image caption Свиноводство - одна из важнейших отраслей хозяйства Дании

Дания начала строительство 70-километрового ограждения вдоль границы с Германией для контроля миграции диких кабанов.

Есть опасения, что африканская чума свиней, которую нашли у двух мертвых диких кабанов в Бельгии, может угрожать огромной индустрии свиноводства в Дании.

Если болезнь распространится, она может поставить под угрозу почти 1,7 млрд долларов, которые Дания получает от экспорта свинины.

Но некоторые оппоненты сомневаются в эффективности ограждения стоимостью 12 млн долларов.

Африканская чума свиней безвредна для людей, но ее могут переносить как дикие, так и домашние свиньи.

Болезнь как правило заканчивается летальным исходом через несколько дней, и пока от нее не существует ни лечения, ни вакцины.

Дания выращивает около 28 млн свиней в год. Стоимость индустрии составляет около 30 млрд датских крон (4,6 млрд долларов).

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Дикие кабаны могут переносить через границу свиной грипп

Если возникнет вспышка африканской чумы свиней, то экспорт в страны, не входящие в ЕС, придется запретить, говорится в заявлении правительства страны.

Министр по окружающей среде и продовольствию Якоб Эллеман-Йенсен заявил, что правительство решительно настроено "сделать все возможное, чтобы предотвратить проникновение африканской чумы свиней в Данию".

После завершения забор будет:

1,5 м высотой и не менее 50 сантиметров под землей, чтобы помешать кабанам сделать подкоп

Иметь 20 разрывов в пунктах пересечения границы и водных путях

Через каждый километр будут ворота или лестница для перехода людей

Через каждые 100 метров разместят небольшие прямоугольные отверстия размером 20 см для небольших животных

Дания также решила ослабить ограничения на охоту, "позволив охотиться на диких кабанов круглосуточно", и увеличила штрафы за перевозку скота, не дезинфицированного должным образом.

Смягчение норм охоты также ввели в других странах - например, во Франции и Польше.

Копірайт зображення AFP Image caption В Польше защитники животных пытаются помешать охотникам охотиться на кабанов

Критики утверждают, что строительство забора является политическим. Создается впечатление, что чиновники принимают меры против угрозы, но практически вопрос решить таким образом не удастся.

Они указывают на большие разрывы в заборе на дорогах, а также на то, что кабаны просто смогут переплыть из одной страны в другую по воде.

Возникают также вопросы о влиянии забора на других животных.

История Литвы

Один случай заболевания на ферме может привести к забою всего скота, чтобы предотвратить распространение болезни.

Так произошло в Литве, которая пострадала от этой болезни в 2014 году, и до сих пор не смогла после нее оправиться.

В прошлом году Алгис Баравикас из Ассоциации свиноводов Литвы сообщил радио BBC, что погибли тысячи животных.

"Первая вспышка произошла на ферме, где было около 20 тысячами свиней - мы должны были убить всех животных", - сказал он.

"Они (свиноводы) не привыкли к убийству здоровых животных ... это очень печальное событие", - сказал он.

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