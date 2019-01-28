Стена на границе: в Дании строят забор против диких свиней
Дания начала строительство 70-километрового ограждения вдоль границы с Германией для контроля миграции диких кабанов.
Есть опасения, что африканская чума свиней, которую нашли у двух мертвых диких кабанов в Бельгии, может угрожать огромной индустрии свиноводства в Дании.
Если болезнь распространится, она может поставить под угрозу почти 1,7 млрд долларов, которые Дания получает от экспорта свинины.
Но некоторые оппоненты сомневаются в эффективности ограждения стоимостью 12 млн долларов.
Африканская чума свиней безвредна для людей, но ее могут переносить как дикие, так и домашние свиньи.
Болезнь как правило заканчивается летальным исходом через несколько дней, и пока от нее не существует ни лечения, ни вакцины.
Дания выращивает около 28 млн свиней в год. Стоимость индустрии составляет около 30 млрд датских крон (4,6 млрд долларов).
Если возникнет вспышка африканской чумы свиней, то экспорт в страны, не входящие в ЕС, придется запретить, говорится в заявлении правительства страны.
Министр по окружающей среде и продовольствию Якоб Эллеман-Йенсен заявил, что правительство решительно настроено "сделать все возможное, чтобы предотвратить проникновение африканской чумы свиней в Данию".
После завершения забор будет:
- 1,5 м высотой и не менее 50 сантиметров под землей, чтобы помешать кабанам сделать подкоп
- Иметь 20 разрывов в пунктах пересечения границы и водных путях
- Через каждый километр будут ворота или лестница для перехода людей
- Через каждые 100 метров разместят небольшие прямоугольные отверстия размером 20 см для небольших животных
Дания также решила ослабить ограничения на охоту, "позволив охотиться на диких кабанов круглосуточно", и увеличила штрафы за перевозку скота, не дезинфицированного должным образом.
Смягчение норм охоты также ввели в других странах - например, во Франции и Польше.
Критики утверждают, что строительство забора является политическим. Создается впечатление, что чиновники принимают меры против угрозы, но практически вопрос решить таким образом не удастся.
Они указывают на большие разрывы в заборе на дорогах, а также на то, что кабаны просто смогут переплыть из одной страны в другую по воде.
Возникают также вопросы о влиянии забора на других животных.
История Литвы
Один случай заболевания на ферме может привести к забою всего скота, чтобы предотвратить распространение болезни.
Так произошло в Литве, которая пострадала от этой болезни в 2014 году, и до сих пор не смогла после нее оправиться.
В прошлом году Алгис Баравикас из Ассоциации свиноводов Литвы сообщил радио BBC, что погибли тысячи животных.
"Первая вспышка произошла на ферме, где было около 20 тысячами свиней - мы должны были убить всех животных", - сказал он.
"Они (свиноводы) не привыкли к убийству здоровых животных ... это очень печальное событие", - сказал он.